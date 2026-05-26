La Legislatura inició el debate del "plan motosierra" de Cornejo en casinos y el FTyC

La Legislatura de Mendoza comenzó a debatir el “plan motosierra” impulsado por el Gobierno provincial, frente a un contexto marcado por la caída sostenida de la recaudación y proyecciones poco promisorias en cuanto a recuperación.
El Gobierno busca reestructurar organismos, atraer inversiones y recortar gastos ante la caída de ingresos provinciales. Habría cierre de salas, confirmó Víctor Fayad.
La Legislatura de Mendoza comenzó a debatir el “plan motosierra” impulsado por el Gobierno provincial, frente a un contexto marcado por la caída sostenida de la recaudación y proyecciones poco promisorias en cuanto a recuperación.
La iniciativa anunciada por Alfredo Cornejo en la asamblea del 1º de mayo combina recortes en estructuras estatales, reordenamiento de organismos y beneficios para atraer inversiones. El paquete de medidas se complementa con el que ya aplicó el oficialismo en 2024, denominado “Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado”.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, expuso en plenario de comisiones de Diputados la propuesta, que también incluye la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), una de las patas de la reforma laboral sancionada semanas atrás en el Congreso.
El funcionario explicó que la recaudación sigue en baja y no se prevé una recuperación en el corto plazo, lo que obliga a profundizar este tipo de medidas de ajuste. “En abril cayó menos que en el primer trimestre, pero sigue cayendo. No creemos que este año se recupere en términos reales” respecto a 2025, advirtió.
El proyecto enviado por el Ejecutivo tiene cuatro capítulos y dos ejes centrales: incentivo a la producción y reestructuración del Estado.
Respecto a los trabajadores de las salas que eventualmente cierren, se manejan tres alternativas (lo propio ocurrirá con el personal del FTyC): reubicación en otras áreas del Estado, retiro voluntario o pase a disponibilidad (desvinculación).
“Hay necesidades permanentes de recursos humanos en el Estado; se van creando vacantes. En los últimos tres meses no las cubrimos, pensando justamente en que gran parte se podían cubrir con empleados de organismos que estamos reestructurando”, especificó Fayad.