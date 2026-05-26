La Legislatura inició el debate del "plan motosierra" de Cornejo en casinos y el FTyC

Recortes e incentivos a la inversión: de qué trata el plan de ajuste del oficialismo.

La Legislatura de Mendoza comenzó a debatir el “plan motosierra” impulsado por el Gobierno provincial , frente a un contexto marcado por la caída sostenida de la recaudación y proyecciones poco promisorias en cuanto a recuperación.

La iniciativa anunciada por Alfredo Cornejo en la asamblea del 1º de mayo combina recortes en estructuras estatales, reordenamiento de organismos y beneficios para atraer inversiones . El paquete de medidas se complementa con el que ya aplicó el oficialismo en 2024, denominado “Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado” .

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El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , expuso en plenario de comisiones de Diputados la propuesta, que también incluye la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI) , una de las patas de la reforma laboral sancionada semanas atrás en el Congreso.

Víctor Fayad explicó en la Legislatura los alcances del plan de ajuste de Cornejo.

El funcionario explicó que la recaudación sigue en baja y no se prevé una recuperación en el corto plazo, lo que obliga a profundizar este tipo de medidas de ajuste. “En abril cayó menos que en el primer trimestre, pero sigue cayendo. No creemos que este año se recupere en términos reales” respecto a 2025, advirtió.

Los cuatro puntos centrales del plan de ajuste y promoción de inversiones de Cornejo

El proyecto enviado por el Ejecutivo tiene cuatro capítulos y dos ejes centrales: incentivo a la producción y reestructuración del Estado.

Por un lado, lo dicho, la adhesión de Mendoza al RIMI ), para dar “estabilidad fiscal” a quienes se sumen, a través de dos aspectos: no se crearán nuevos impuestos por un periodo de 10 años y se fija un techo a las alícuotas existentes .

Además, las pymes adherentes tendrán prioridad en financiamiento y subsidios de tasas, acceso preferente a parques industriales, y programas de empleo y exportación .

), para dar “estabilidad fiscal” a quienes se sumen, a través de dos aspectos: . Además, las pymes adherentes tendrán . Uno de los puntos que mayor polémica generó es la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , que dejará de otorgar créditos directos a los productores y pasará a un esquema de subsidio de tasas para quienes accedan a financiamiento privado, además de canalizar el respaldo a través de sociedades de garantías recíprocas .

, que directos a los productores y pasará a un para quienes accedan a financiamiento privado, además de canalizar el respaldo a través de . En paralelo, el Gobierno busca dar de baja activos incobrables heredados de los exbancos provinciales , muchos de ellos con más de 30 años sin recupero. “Nos sale más caro el collar que el perro” , graficó Fayad al justificar la depuración de esa cartera, que incluso bloquea inmuebles con garantías hipotecarias sin valor real.

, muchos de ellos con más de 30 años sin recupero. , graficó Fayad al justificar la depuración de esa cartera, que incluso bloquea inmuebles con garantías hipotecarias sin valor real. Otro eje es la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), que —según sugirió el ministro— involucraría el cierre de salas tradicionales “deficitarias” y la reducción del personal.

“Hay unidades que con los ingresos que generan no alcanzan a cubrir ni el 30% de sus costos. Esto le quita recursos al Instituto y, consecuentemente, a los destinos que tiene (principalmente al financiamiento de programas de salud)”, especificó.

Casino de Mendoza, anexo General Alvear De aprobarse el proyecto, habrá cierre de salas del Casino de Mendoza. Foto: Prensa IPJyC

Respecto a los trabajadores de las salas que eventualmente cierren, se manejan tres alternativas (lo propio ocurrirá con el personal del FTyC): reubicación en otras áreas del Estado, retiro voluntario o pase a disponibilidad (desvinculación).

“Hay necesidades permanentes de recursos humanos en el Estado; se van creando vacantes. En los últimos tres meses no las cubrimos, pensando justamente en que gran parte se podían cubrir con empleados de organismos que estamos reestructurando”, especificó Fayad.