Qué es el lobby y por qué Mendoza tiene proyectos congelados para regularlo, mientras Milei propone regularlo

El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa un tema incómodo para la política argentina: el lobby . O, en términos más diplomáticos, la “gestión de intereses” . La discusión no es nueva . En Argentina existen más de 30 proyectos presentados en el Congreso nacional, pero ninguno logró transformarse en ley. Y la provincia de Mendoza tampoco escapa a esa lógica: en la Legislatura provincial hay al menos tres iniciativas vinculadas a la regulación del lobby, aunque todas permanecen virtualmente congeladas.

En medio del paquete de reformas que impulsa la administración de Javier Milei , apareció la intención de avanzar con una ley nacional para transparentar las reuniones entre funcionarios, empresarios, estudios jurídicos, sindicatos, organizaciones y distintos grupos de presión.

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El escenario abre un interrogante incómodo para la política mendocina: ¿quién influye realmente en las decisiones públicas y bajo qué mecanismos?

Qué es el lobby y por qué genera tanta polémica

La palabra “lobby” suele tener una carga negativa asociada a tráfico de influencias, negociaciones ocultas o presiones empresariales. Sin embargo, especialistas en transparencia y calidad institucional sostienen que la actividad en sí misma no es ilegal ni necesariamente ilegítima.

Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el lobby es “una práctica a través de la cual representantes de intereses particulares argumentan a favor de ellos frente a los tomadores de decisión”.

El problema aparece cuando esas gestiones ocurren sin controles, sin registros públicos y sin que la ciudadanía pueda conocer quién se reunió con quién, para pedir qué cosa y con qué objetivo.

lobby En Mendoza no logran avanzar las iniciativas para regular el lobby.

En ese punto aparece otra discusión conceptual: la diferencia entre “lobby” y “gestión de intereses”. El lobby suele estar asociado a profesionales o terceros contratados para influir en decisiones públicas, mientras que la gestión de intereses puede abarcar cualquier acción organizada para promover reclamos o posiciones ante el Estado.

Esa diferencia no es menor y aparece también en el proyecto impulsado por el radicalismo mendocino.

Los proyectos que Mendoza nunca terminó de discutir

Actualmente existen tres iniciativas vinculadas a la regulación del lobby o la gestión de intereses en Mendoza.

Dos de ellas fueron presentadas por los ex legisladores Guillermo Mosso y Mario Vadillo. Ambos proyectos permanecen en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados, pero nunca avanzaron.

En paralelo, existe un tercer proyecto presentado por la senadora radical Daniela García y coautoría del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, que evita utilizar la palabra “lobby” como eje principal y habla directamente de “gestión de intereses”.

"Son esos temas importantes que quedan de lado por sacar lo urgente. No hemos avanzado y no está en la agenda para avanzar prontamente. Pero si creo que es importante hacer algo con eso. Lo ideal sería que fuera una ley nacional", admitió Lombardi.

"Hay que ver si la ley nacional es buena, e invita a las provincias a adherir. Sino tendremos que trabajar una ley propia", agregó el presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Vadillo destacó que "es un tema muy importante para la transparencia gubernamental". Sobre todo "si se logra incluir los registros como declaración jurada dado que legalmente compromete al funcionario incluso con las reuniones por videoconferencia o llamadas".

"La gestión de intereses es parte normal de la democracia. Lo importante es que tenga reglas claras: saber quién se reúne con quién, en nombre de qué interés y sobre qué decisión pública busca incidir. Si Nación impulsa una ley de lobby, Mendoza tiene una buena oportunidad para reactivar sus propios proyectos y ordenar una práctica que ya existe", destacó, por su parte, Mosso.

Transparencia, registros y audiencias públicas

La iniciativa impulsada desde el oficialismo provincial propone crear un “Programa para regular y publicar la gestión de intereses en la Provincia de Mendoza”.

En sus fundamentos, el texto reconoce explícitamente que el lobby es una actividad legítima dentro de las democracias modernas, pero advierte sobre los riesgos de corrupción y captura del Estado si no existen mecanismos adecuados de control.

“La actividad de cabildeo aumenta las oportunidades de que se comentan actos de corrupción y co-optación del Poder Legislativo por parte de grupos económicos poderosos”, sostiene el proyecto.

La propuesta crea un Registro Digital de Audiencias de Gestión de Intereses dentro de la Oficina de Ética Pública y obliga a funcionarios y legisladores a registrar reuniones vinculadas a intentos de influencia sobre decisiones estatales.

Entre los datos que deberían publicarse aparecen:

Nombre del funcionario que mantuvo la reunión.

Quién solicitó la audiencia.

Objetivo del encuentro.

Fecha y lugar.

Síntesis de lo conversado.

El proyecto alcanza al gobernador, vicegobernador, legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y al director general de Escuelas. También establece sanciones para quienes incumplan las obligaciones de publicidad y transparencia.

Las iniciativas de Guillermo Mosso y Mario Vadillo comparten el objetivo de transparentar la relación entre poder político y sectores privados, aunque con enfoques diferentes.

El proyecto de Mosso regula la publicidad de la gestión de intereses en los tres poderes del Estado y obliga a registrar audiencias planificadas o incidentales. Entre otros puntos, exige informar lugar, fecha, participantes, intereses representados y una síntesis del contenido de la reunión.

Además, contempla sanciones administrativas, civiles y penales para funcionarios que incumplan la normativa.

La iniciativa de Vadillo, en cambio, incorpora la figura de un registro de “agenda política, lobby o gestión de intereses” dentro del esquema de declaraciones juradas. También obliga a informar documentación, estudios e informes entregados a funcionarios durante las reuniones.

La diferencia central parece estar en el nivel de detalle y en la incorporación de herramientas de trazabilidad documental.

El proyecto del gobierno de Javier Milei

Se trata de una iniciativa que impulsa el sector ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo, inspirados en la experiencia que rige en Estados Unidos. El denominado “cabildeo” está regulado por ley y es considerado una herramienta legítima para enriquecer el debate en el Congreso y otros ámbitos de poder.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca crear un Régimen de Gestión de Intereses para transparentar las relaciones entre funcionarios públicos y representantes del sector privado. La iniciativa abarcaría reuniones formales, contactos espontáneos, presentaciones técnicas y gestiones realizadas por cámaras empresariales o asociaciones, aunque excluiría audiencias públicas regladas, comunicaciones protocolares y pedidos individuales ante autoridades. El objetivo, según trascendió, es garantizar publicidad, trazabilidad y probidad en los procesos de toma de decisiones estatales.

La propuesta sostiene que un “Estado más transparente” requiere reglas claras para evitar arbitrariedades, privilegios e influencias ejercidas en ámbitos reservados. En ese sentido, remarca que el acceso a la información pública no debe limitarse únicamente al resultado final de una decisión, sino también permitir conocer cómo se construyó, quiénes participaron y qué intereses intentaron influir sobre ella.

Entre los principales ejes del proyecto aparece la creación de un Registro Público Obligatorio de actividades de lobby, donde deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que realicen gestiones ante funcionarios nacionales. Además, se exigirán declaraciones juradas sobre a quién representan y qué intereses defienden, mientras que legisladores y funcionarios de alto rango deberán publicar sus agendas y reuniones vinculadas a gestiones sectoriales. También se fijan incompatibilidades para ex funcionarios, quienes tendrán un período de “cooling-off” de 24 meses sin poder realizar lobby ante organismos donde hayan tenido influencia.

causa libra De existir una ley de lobby, el encuentro entre Milei y el fundador de $LIBRA debería haber quedado registrado.

La iniciativa incluye además un régimen sancionatorio con penas que podrían llegar hasta tres años de prisión en casos de lobby sin registración, ocultamiento de representaciones o intereses extranjeros encubiertos. Para el sector privado, el proyecto implicaría un cambio profundo: las áreas de relaciones institucionales y asuntos públicos deberían profesionalizarse bajo esquemas de compliance y trazabilidad documental. Al mismo tiempo, las reuniones entre empresas y funcionarios pasarían a tener exposición pública, permitiendo que medios, organizaciones y ciudadanos puedan auditar quiénes intentan influir sobre leyes, decretos y políticas estatales.

El espejo internacional: cómo se regula el lobby en otros países

Uno de los argumentos más repetidos por quienes defienden una regulación es que las democracias más desarrolladas hace años avanzaron en mecanismos de transparencia sobre la gestión de intereses.

Estados Unidos tiene uno de los sistemas más conocidos y estructurados. Allí el lobby está regulado por la Lobbying Disclosure Act de 1995 y otras normas complementarias posteriores.

El sistema norteamericano reconoce el lobby como parte del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades, aunque obliga a registrar actividades, financiamiento y actores involucrados.

Perú fue el primer país latinoamericano en regular formalmente la actividad. Lo hizo en un contexto atravesado por la lucha contra la corrupción tras el gobierno de Alberto Fujimori.

México, por su parte, avanzó principalmente en regulaciones dentro del Senado, donde existe un padrón de cabilderos y obligaciones periódicas de informar actividades de lobby.

También existen regulaciones parciales o sistemas de transparencia en Colombia, Chile, Brasil y distintos organismos de la Unión Europea.

Argentina: decretos, registros parciales y una deuda legislativa

En Argentina no existe una ley nacional integral sobre lobby o gestión de intereses. Lo más cercano es el decreto 1172/2003 firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Ese decreto creó mecanismos de acceso a la información pública y reguló la publicidad de la gestión de intereses, aunque únicamente dentro del Poder Ejecutivo Nacional.

Entre otras herramientas, estableció:

audiencias públicas;

acceso a la información;

reuniones abiertas de entes reguladores;

y publicidad de audiencias vinculadas a gestión de intereses.

El problema es que la norma nunca alcanzó al Congreso ni al Poder Judicial, y tampoco generó adhesiones homogéneas en las provincias.

Por eso, el debate vuelve cada cierto tiempo, especialmente en momentos donde aparecen cuestionamientos sobre vínculos entre funcionarios, empresarios, estudios jurídicos, consultoras o grupos económicos.

La discusión de fondo: transparencia o sobrerregulación

El debate sobre el lobby suele dividir aguas incluso entre quienes defienden la transparencia. Hay quienes sostienen que una regulación clara fortalece la democracia porque permite saber quién intenta influir en las decisiones públicas. Bajo esa mirada, el problema no es que existan reuniones entre empresarios y funcionarios, sino que ocurran sin publicidad ni controles.

Otros sectores, en cambio, creen que muchas regulaciones terminan siendo burocráticas, difíciles de aplicar o incluso simbólicas.