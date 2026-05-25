25 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Instituto Tecnológico Universitario

Atención: nuevas propuestas del Instituto Tecnológico Universitario

El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo amplió su oferta académica y ofrece nuevas formaciones.

El ITU ofrece nuevas capacitaciones sumamente interesantes.&nbsp;

El ITU ofrece nuevas capacitaciones sumamente interesantes. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo amplió su oferta académica y de capacitación con nuevas propuestas orientadas a la rápida inserción laboral y a la formación técnica especializada en sectores con alta demanda dentro de la Provincia de Mendoza.

Entre las iniciativas más destacadas aparece la Certificación Inicial de Sistemas de Videovigilancia y Seguridad Electrónica, una formación virtual desarrollada junto a la Dirección de Seguridad Privada del Gobierno de Mendoza.

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El curso está destinado tanto a personas sin experiencia previa como a trabajadores del rubro que busquen profesionalizarse.

La capacitación se dictará entre junio y septiembre de 2026 e incluye contenidos vinculados a monitoreo, gestión de incidentes, videovigilancia y marco legal sobre protección de datos y seguridad privada.

Otras propuestas del Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo

Otra de las propuestas relevantes es la formación en fibra óptica, un sector que viene creciendo de manera sostenida por la expansión de las redes FTTH y la demanda de conectividad.

El ITU ofrece capacitaciones en Instalación de Fibra Óptica Nivel I y también un curso de Nivel II para empalmadores oficiales, orientados a formar técnicos especializados en construcción y mantenimiento de redes ópticas.

Desde la institución remarcaron que no se requieren conocimientos avanzados para iniciar la capacitación básica.

Además, el ITU UNCuyo lanzó nuevos cursos virtuales, cortos y prácticos vinculados a marketing digital, logística, comercio electrónico, idiomas, desarrollo emprendedor y herramientas industriales.

Muchas de las capacitaciones son 100% virtuales y abiertas al público general, sin necesidad de contar con título universitario previo.

La institución también mantiene vigente su oferta de tecnicaturas universitarias en áreas estratégicas como Ciencia de Datos, Desarrollo de Software, Redes y Telecomunicaciones, Higiene y Seguridad, Marketing y Producción Industrial y Automatización.

Para más información sobre carreras, requisitos e inscripciones se debe ingresar al sitio oficial del Instituto Tecnológico Universitario (https://itu.uncuyo.edu.ar).

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