18 de marzo de 2026
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Instituto Tecnológico Universitario

El ITU de la UNCuyo batió récord de inscripciones y creció 15% en 2026

Con casi 3.000 aspirantes y un crecimiento sostenido por la demanda de formación tecnológica, el ITU alcanzó un nuevo hito. Cuál fue la carrera más elegida.

El ITU de la UNCuyo batió récord de inscripciones y creció 15% en 2026

El ITU de la UNCuyo batió récord de inscripciones y creció 15% en 2026

Prensa UNCuyo

Este año se anotaron 2.935 personas, por lo que se incrementó la demanda y representa un aumento del 77% en comparación con 2021. Desde el ITU aseguraron que el fenómeno se debe a que la oferta académica está adaptada a las necesidades el mercado actual, relacionada a la tecnología y la eficiencia operativa.

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El ITU brinda carreras cortas adaptadas a las necesidades del mercado laboral.

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Cuál fue la carrera más elegida en el Instituto Tecnológico Universitario

De las 11 tecnicaturas ofrecidas, Ciencia de Datos se posicionó como la más solicitada con 652 inscriptos. Esta carrera representa un hito para el ITU al presentarse como la primera carrera a distancia de la institución. Guillermo Cruz, director de la institución, expresó que esto no es más que “la respuesta a algo que hoy se está necesitando mucho: no solo tener la información y los datos, sino saber cómo trabajarlos y analizarlos".

Un dato relevante es el perfil de sus aspirantes, dado que el 50% ya posee un título de grado o pregrado y trabaja en áreas vinculadas, lo que demuestra la necesidad de los profesionales de reconvertir sus perfiles hacia la Inteligencia Artificial y el análisis predictivo. Desde el ITU indicaron que se enfocan en el "saber hacer" y las carreras se adaptan a las realidades de sus estudiantes.

Instituto Tecnológico Universitario (ITU)
Más mendocinos eligen estudiar carreras orientadas a la tecnología y los oficios.

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Además de Ciencia de Datos, carreras como Desarrollo de Software (444 inscriptos), Marketing (314), Higiene y Seguridad (267) y, Logística y Transporte (176) reflejan este crecimiento de inscripciones. “Nuestro objetivo es dar competencias rápidas en carreras demandadas y actualizar el conocimiento”, señaló Cruz.

Conscientes de que muchos estudiantes ya se encuentran insertos en el mundo del trabajo, el director resaltó la flexibilidad horaria de la institución: "Tenemos inscripciones de personas de distintas edades porque contamos con carreras que tienen un cursado especial para gente que trabaja, cursando de 19 a 23 horas, tres días a la semana".

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