Motoambulancias en Mendoza: cómo funcionan y en qué horario operan las nuevas unidades del SEC.

La provincia de Mendoza dio un paso clave en la modernización de su sistema de salud pública con la puesta en marcha de seis motocicletas médicas que operarán en la zona del microcentro local. Estas motoambulancias, anunciadas en la Asamblea Legislativa, tienen un objetivo claro: perforar el denso tráfico para salvar vidas.

En diálogo con Sitio Andino, Gabriel Mengual , titular del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), explicó los pormenores de un sistema que busca emular modelos de éxito internacional.

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Motocicleta para médicos: pormenores de un sistema que busca emular modelos de éxito internacional.

Una de las características más llamativas de la propuesta es que las motos nunca circularán solas. El protocolo establece que se manejen en duplas .

"Siempre se manejan juntas. La gente las verá en puntos neurálgicos, como el nudo de Vicente Zapata y Costanera o bases compartidas con la Policía, para salir rápidamente hacia donde el tránsito complica el arribo de una ambulancia tradicional", detalló Mengual.

Al llegar al lugar del siniestro, ambos profesionales (un médico y un enfermero) aseguran el perímetro y comienzan las maniobras de estabilización de forma inmediata.

Equipamiento: protección extrema, no guardapolvos

Ante las dudas surgidas en redes sociales sobre la seguridad de los profesionales, Mengual fue enfático: la vestimenta no es un ambo común, sino Equipo de Protección Personal (EPP) de alta resistencia.

Ropa técnica: material diseñado para resistir caídas, con refuerzos en codos, hombros y espalda, además de protección contra lluvia, viento y frío.

Cascos integrales rebatibles: permiten al médico o enfermero abrir la parte frontal para trabajar sobre el paciente sin perder tiempo en quitarse el equipo.

Identificación: sobre la protección, llevan el chaleco reglamentario del SEC para alojar los sistemas de comunicación.

moto ambulancia e Los profesionales irán vestidos con ropa técnica: material diseñado para resistir caídas, con refuerzos en codos, hombros y espalda. Foto: Cristian Lozano

Por otro lado, el titular del SEC expresó que las unidades están integradas al sistema TETRA, la misma frecuencia que utiliza la Policía y los Bomberos de Mendoza.

Cada moto cuenta con un soporte de GPS en el manubrio (similar a las tablets de las ambulancias) que permite al despachador del 911 geolocalizar las unidades en tiempo real y guiar al conductor por la ruta más despejada.

Horarios: ¿por qué no operan de noche?

El servicio de las motoambulancias tendrá un cronograma específico: de 7 a 19. Esta decisión responde a criterios logísticos y de seguridad:

Hora pico: es el momento donde la brecha de tiempo entre la moto y la ambulancia es mayor debido al caos vehicular.

Seguridad vial: durante la noche, el tráfico disminuye y el riesgo de circular en moto aumenta sin una "ganancia" de tiempo significativa que lo justifique.

moto ambulancia De acuerdo con el protocolo oficial, las motoambulancias operarán en horario diurno, de 7 a 19. Foto: Cristian Lozano

Capacitación voluntaria y respuesta a las críticas

Mengual también hizo frente a los cuestionamientos de algunos sectores de la Salud, que expresaron su malestar y rechazo a la medida.

Aclaró que no hay personal obligado a subirse a las motos; todos los integrantes son voluntarios, que se postularon por interés y capacidad previa.

"Hace 8 meses comenzamos con las capacitaciones en manejo defensivo y específico para vehículos de emergencia de dos ruedas. Tenemos personal suficiente e incluso voluntarios de más", afirmó el funcionario que, además, enfatizó que "son médicos y enfermeros que forman parte del cuerpo de trabajadores del SEC".

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El futuro de la flota

Si bien inicialmente son seis unidades, el Gobierno evaluará el impacto del servicio a través de métricas de sobrevida y mortalidad. Si los resultados confirman lo que sucede en otras capitales del mundo, la intención es ampliar la flota para cubrir más zonas de la provincia.

Las condiciones climáticas de Mendoza, con escasas lluvias extremas, se presentan como el escenario ideal para que este sistema se convierta en un pilar fundamental de la atención de emergencias local.