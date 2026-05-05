Día Mundial del Asma: alertan por el alto nivel de subdiagnóstico en Argentina

En el marco del Día Mundial del Asma, alertan por el alto nivel de subdiagnóstico en el país.

El asma , una de las enfermedades respiratorias más frecuentes, sigue siendo en gran parte invisible en Argentina. A pesar de su impacto en la calidad de vida , millones de casos no son detectados a tiempo, lo que expone a pacientes a crisis evitables y complicaciones.

Esta enfermedad no transmisible está caracterizada por la inflamación de los bronquios , lo que genera obstrucción y dificulta la salida del aire durante la respiración. Afecta tanto a niños como a adultos, aunque es más común en la población infantil.

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En el marco del Día Mundial del Asma , se conoció que alrededor de 4 millones de personas tienen diagnóstico en Argentina , pero otras 2 millones podrían padecerla y no estar enterados , lo que evidencia un fuerte problema de subdiagnóstico .

“En Argentina , se estima que hay miles de casos permanecen sin detectar”, explicó Álvaro Pérez Centeno, presidente de la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA). En la misma línea, la Dra. Anahí Yáñez advirtió: “Entre un 30% y un 50% de los casos no están identificados. En el país, estimamos que hasta 2 millones de personas podrían tener asma sin saberlo”.

Este fenómeno no es exclusivo del país. Según la Organización Mundial de la Salud, muchas personas con asma no reciben un diagnóstico formal porque los síntomas suelen minimizarse o confundirse con otras causas, como el estrés o infecciones respiratorias. Esto ocurre especialmente en adultos, pacientes con cuadros leves o en contextos con dificultades de acceso al sistema de salud.

asma niños infantil enfermedad respiratoria nebulizador El asma afecta tanto a niños como a adultos, aunque es más común en la población infantil.

Síntomas que suelen ignorarse y retrasan la consulta médica

Entre los principales síntomas del asma se encuentran los silbidos en el pecho, la falta de aire, la tos persistente y la opresión torácica, con empeoramiento durante la noche. En cuanto a los factores de riesgo, se destacan los antecedentes familiares, enfermedades alérgicas, exposición al humo de tabaco, infecciones respiratorias en la infancia, obesidad y condiciones al nacer como bajo peso o prematuridad.

“El 60% al 80% de los casos de asma tienen origen alérgico”, explicó el Dr. Pablo Moreno. En ese sentido, la Dra. Silvana Monsell detalló que los principales desencadenantes son “los ácaros, las cucarachas, los animales domésticos, los hongos anemófilos y los pólenes”. Para llegar al diagnóstico, los especialistas recurren a la historia clínica, tests cutáneos y estudios como la espirometría, una prueba clave que mide la función pulmonar.

retrato-hombre-joven-que-usa-inhalador-asma-contra-fondo-gris.jpg El tratamiento adecuado es crucial para controlar el asma y mejorar la calidad de vida. Freepix

El impacto del asma en la vida cotidiana no es menor. “Representa un desafío para la salud pública, ya que impacta en la calidad de vida, el rendimiento escolar y laboral”, señaló Yáñez. En niños menores de 12 años, la prevalencia alcanza el 12,5%, siendo una de las principales causas de ausentismo escolar.

“El diagnóstico temprano es fundamental”, remarcan los especialistas, ya que permite iniciar tratamientos que reducen las crisis y mejoran la calidad de vida. “Todos los pacientes, incluso los que tienen formas leves, requieren seguimiento para evitar complicaciones”, agregó el Dr. Sebastián Ferreiro.

En este contexto, la AAPA lanzó una campaña de concientización que incluye el acceso a turnos gratuitos con especialistas. Las personas con síntomas podrán solicitar una consulta médica a través de la plataforma online www.pedirturno.com.ar, completar un cuestionario y acceder a una evaluación presencial entre el 11 y el 15 de mayo. El objetivo es claro: reducir el subdiagnóstico y promover el cuidado de la salud respiratoria en la población.