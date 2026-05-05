5 de mayo de 2026
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Día Internacional de la Enfermedad Celíaca: por qué se recuerda hoy, 5 de mayo

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Internacional de la Enfermedad Celíaca: por qué se recuerda hoy, 5 de mayo

Día Internacional de la Enfermedad Celíaca: por qué se recuerda hoy, 5 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, una fecha impulsada por la OMS para concientizar sobre esta patología y promover mejores condiciones de vida para quienes la padecen. En Argentina, la adhesión se formalizó mediante la Ley 26.947.

La celiaquía es una enfermedad digestiva crónica que afecta el intestino delgado y dificulta la correcta absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Cuando una persona celíaca consume gluten (presente en trigo, avena, cebada y centeno) se desencadena una reacción que daña la mucosa intestinal, impidiendo que el organismo se nutra adecuadamente.

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Actualmente, es la enfermedad intestinal crónica más frecuente. En Argentina, se estima que 1 de cada 100 personas es celíaca, aunque muchos casos permanecen sin diagnóstico debido a la diversidad de síntomas o a su presentación silenciosa.

Por ello, los especialistas destacan la importancia de la detección temprana y los controles médicos, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones a largo plazo.

celiaquía
Por qué hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca

Por qué hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca

Síntomas de la celiaquía

Los síntomas pueden variar y presentarse de forma aislada o combinada:

  • Diarrea crónica
  • Pérdida de peso
  • Deposiciones abundantes o grasosas
  • Anemia sin causa aparente
  • Dolor abdominal recurrente
  • Distensión y gases
  • Dolores óseos o articulares
  • Calambres musculares
  • Fatiga persistente
  • Retraso en el crecimiento (en niños)

Tratamiento de la celiaquía

El único tratamiento efectivo es una dieta estricta sin gluten de por vida, incluso en cantidades mínimas. Esto implica evitar no solo alimentos evidentes, sino también productos industrializados que puedan contener trazas o aditivos con gluten.

Tras iniciar la dieta, la recuperación del intestino no es inmediata: la normalización completa puede demorar hasta dos años. En las primeras etapas, suele ser necesario complementar con suplementos de vitaminas y minerales para corregir déficits y favorecer la recuperación.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 5 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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