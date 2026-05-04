Agenda Netflix: los estrenos del 6 al 8 de mayo

Netflix renueva su programación en el quinto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos . Entre el 6 y el 8 de mayo la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, romances y documentales , así llegan los estrenos del 6 al 8 de abril :

Impacta en Netflix: la miniserie basada en un caso real que sigue sin resolverse

La docuserie regresa con nuevos casos reales que exploran el costado más oscuro de las relaciones. A través de testimonios directos y reconstrucciones impactantes, se adentra en historias de traición, violencia y obsesión que transformaron el amor en una pesadilla.

Embed - Worst Ex Ever: Season 2 | Official Trailer | Netflix

7 de mayo:

El caso Hartung: Temporada 2 (Terror)

Una zona residencial de Copenhague es sorprendida con el asesinato de una joven y un símbolo inquietante como pista. El caso queda en manos de la detective Naia Thulin y su nuevo compañero, Mark Hess, quienes deberán desentrañar un misterio tan oscuro como desconcertante.

Leyendas (Thriller)

En la Gran Bretaña de los años 90, azotada por el avance del narcotráfico, un grupo de agentes encubiertos se infiltra en el corazón de los cárteles para desmantelar sus operaciones. La misión los enfrentará a riesgos constantes y a los límites de su propia identidad.

Netflix - serie La serie es un policial ambientado en los años 90. Foto: Netflix

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (Documental)

El documental revive el camino de la selección brasileña hacia el Mundial de 1994, combinando entrevistas exclusivas con material inédito grabado por los propios jugadores, en una mirada íntima sobre uno de los hitos más importantes del fútbol.

Sangre asesina (Acción)

Perseguida por su raro tipo de sangre, una mujer encuentra refugio en un asesino implacable. Juntos emprenden una huida desesperada en la que la violencia, el peligro y un inesperado vínculo emocional se entrelazan en una lucha constante por sobrevivir.

8 de mayo:

Criaturas luminosas (Drama)

Durante los silenciosos turnos nocturnos en un acuario, una mujer viuda establece un vínculo inesperado con un pulpo de inteligencia extraordinaria y un joven perdido en su rumbo. A través de estas conexiones, redescubre la posibilidad de sanar y volver a encontrar sentido a su vida.

Embed - Criaturas luminosas | Tráiler oficial | Netflix

Mi némesis con aires de realeza (Romance)

Una mujer condenada a muerte en la era Joseon despierta en la Seúl contemporánea, donde deberá adaptarse a un mundo desconocido. En ese camino, un heredero frío y calculador podría convertirse tanto en su enemigo como en su única oportunidad de redención.