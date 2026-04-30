30 de abril de 2026
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Le dice adiós a Netflix: una famosa saga animada de DreamWorks será eliminada

Considerada una de las sagas animadas más emblemáticas de la productora, queda poco tiempo para verla antes de que salga de Netflix. Dónde encontrarla después.

Le dice adiós a Netflix: una famosa saga animada de DreamWorks será eliminada

Le dice adiós a Netflix: una famosa saga animada de DreamWorks será eliminada

Foto: Getty images
 Por Luis Calizaya

Una noticia inesperada golpea a los fanáticos de DreamWorks. Netflix confirmó que en poco tiempo eliminará la reconocida saga de Shrek de su catálogo. A la espera del estreno de una nueva película en cines, solo queda ponerse al día con sus cuatro entregas a contrarreloj, antes de que dejen de estar disponibles en la plataforma, aunque continuarán en otros servicios.

Una saga animada se despide de Netflix: cuáles son las películas

A partir del 1 de mayo, las cuatro películas que dieron forma al universo de Shrek ya no podrán verse en Netflix. La decisión responde al vencimiento de acuerdos de licencia, un mecanismo habitual en el streaming que determina qué títulos permanecen y cuáles se retiran según contratos, costos y demanda.

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Shrek - película
1 de mayo: la fecha final para ver las cuatro pel&iacute;culas.

1 de mayo: la fecha final para ver las cuatro películas.

Con un tiempo reducido para ver la saga completa, todo comienza con Shrek (2001), que presenta a un ogro solitario que, a regañadientes, acepta rescatar a una princesa de un castillo custodiado por un dragón, acompañado por un burro parlante tan leal como ocurrente.

La historia continúa con Shrek 2 (2004), donde el ogro y Fiona formalizan su relación, pero deben enfrentar un nuevo desafío, y es viajar al reino de Muy Muy Lejano para conocer a los padres de ella, en medio de los planes del príncipe Encantador para sabotear su felicidad.

En Shrek Tercero (2007), Shrek, Burro y el Gato con Botas emprenden la búsqueda del heredero al trono de Muy Muy Lejano, mientras el protagonista se enfrenta a la idea de convertirse en padre.

Finalmente, Shrek: Para siempre, el capítulo final (2010) muestra a un Shrek atrapado en la rutina familiar, que decide cambiar su vida a través de un pacto con Rumpelstiltskin. Sin embargo, termina en una realidad alternativa donde deberá luchar para recuperar todo lo que conoce.

A la espera: cuándo se estrena Shrek 5 en cines

La quinta entrega del ogro más famoso de DreamWorks ya está en camino y marcará el regreso de las voces originales: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Diaz (Fiona), con la incorporación de Zendaya.

Embed - Shrek 5 Cast Announcement

Aunque aún no se conocen detalles de la trama, su estreno sufrió varias modificaciones. Primero se anunció para julio, luego para diciembre, y finalmente fue reprogramado para el 30 de junio de 2027.

Dónde ver la saga completa de Shrek

Más allá de su salida de Netflix, las películas de Shrek seguirán disponibles en otras plataformas de streaming como Amazon Prime Video y HBO Max, aunque en esta última no se incluye la entrega estrenada en 2010.

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