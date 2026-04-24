24 de abril de 2026
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Netflix suma un thriller de alto riesgo con un duelo atrapante en plena naturaleza

Es una nueva película de Netflix, de menos de 100 minutos, protagonizada por dos actores reconocidos en una trama que promete un desenlace incierto.

Netflix suma un thriller de alto riesgo con un duelo atrapante en plena naturaleza

Netflix suma un thriller de alto riesgo con un duelo atrapante en plena naturaleza

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Con un historial cargado de acción, Charlize Theron y Taron Egerton vuelven a ponerse al límite en Ápex, el thriller que llega para conquistar a Netflix este 24 de abril. En esta nueva apuesta, ambos se sumergen en una intensa historia de supervivencia ambientada en los imponentes paisajes de Australia.

Ápex - Netflix - Película
Promete mucho y se perfila como una de las pel&iacute;culas m&aacute;s vistas de Netflix.

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Netflix: de qué trata 'Ápex'

La trama sigue a una mujer marcada por la pérdida que busca refugio en la naturaleza, pero termina atrapada en un peligroso juego del gato y el ratón con un asesino en serie. En medio de un entorno salvaje e implacable, deberá poner a prueba sus límites físicos y mentales para sobrevivir.

Dirigida por Baltasar Kormákur, la película aprovecha al máximo los escenarios naturales de Nueva Gales del Sur, donde la geografía se convierte en un personaje más. Montañas, bosques y terrenos hostiles elevan la tensión en cada escena.

Por qué verla: los atractivos de la nueva película de Netflix

Uno de los grandes puntos fuertes es su elenco. A Theron y Egerton se suma Eric Bana, consolidando un trío de peso que garantiza actuaciones intensas.

Además, la película combina acción, suspenso y una narrativa de supervivencia que mantiene el ritmo de principio a fin. La dirección de Kormákur, con experiencia en historias de alto riesgo, aporta realismo y una puesta visual impactante.

Por último, el uso del entorno natural no solo potencia la estética, sino que también refuerza la sensación de peligro constante, convirtiendo a Ápex en una propuesta ideal para quienes buscan adrenalina y tensión en estado puro.

Ápex - Netflix
La pel&iacute;cula dura menos de 100 minutos y un reparto de peso.

La película dura menos de 100 minutos y un reparto de peso.

El reparto protagónico

  • Charlize Theron
  • Taron Egerton
  • Eric Bana

Más de Charlize Theron: películas y series

  • Películas:

1. Atomic Blonde

Ambientada en los últimos días de la Guerra Fría, la trama sigue a una espía enviada a Berlín para recuperar una lista secreta que contiene identidades de agentes encubiertos. En un clima de traiciones, violencia y tensión política, la protagonista deberá sobrevivir en un entorno donde nadie es lo que parece.

2. Mad Max: Fury Road

En un futuro postapocalíptico dominado por la escasez de agua y combustible, un grupo de rebeldes escapa de un tirano que controla los recursos. La persecución a través del desierto se convierte en una batalla por la libertad, donde la supervivencia depende de decisiones extremas y alianzas inesperadas.

3. The Old Guard

Un equipo de guerreros inmortales ha protegido a la humanidad durante siglos en secreto. Sin embargo, cuando su existencia queda expuesta, deberán enfrentar a quienes buscan aprovechar su poder mientras lidian con el desgaste emocional de vivir eternamente.

  • Series:

1. Mindhunter

Ambientada en los años 70, la serie sigue a dos agentes del FBI que desarrollan técnicas innovadoras para entender la mente de los asesinos seriales. A través de entrevistas con criminales reales, intentan anticipar futuros crímenes en una época donde este enfoque era completamente nuevo.

2. Arrested Development

La serie sigue a una familia adinerada que pierde su fortuna y debe adaptarse a una nueva realidad. Entre situaciones absurdas, conflictos internos y decisiones poco acertadas, la historia construye una comedia basada en el caos familiar y la ironía constante.

3. The Boys

En un mundo donde los superhéroes son celebridades corruptas manejadas por corporaciones, un grupo de civiles decide enfrentarlos. La historia expone el lado oscuro del poder, mezclando acción, sátira y crítica social en un tono crudo y provocador.

Tráiler de 'Ápex'

Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix

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