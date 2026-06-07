Quedan horas: Netflix eliminará pronto una de las mejores películas familiares

Si buscas una película para disfrutar en familia antes de que abandone el catálogo de Netflix , "Wonka" es una de las opciones más recomendables. La producción protagonizada por Timothée Chalamet combina fantasía, humor, música y emoción en una historia que explora los orígenes de uno de los personajes más queridos de la literatura infantil .

La trama sigue a un joven Wonka , que llega a una gran ciudad con el sueño de compartir sus extraordinarias creaciones de chocolate con el mundo. Sin embargo, pronto descubre que deberá enfrentarse a una poderosa organización de fabricantes que controla el negocio y que hará todo lo posible por impedir su éxito .

Para quienes todavía no la han visto, el tiempo se agota. Netflix anunció que "Wonka" será retirada de su catálogo el próximo 8 de junio , por lo que estas son las últimas horas disponibles para disfrutar de la película en la plataforma.

Qué críticas recibió tras su estreno

Tras llegar a los cines en 2023, "Wonka" recibió una respuesta mayoritariamente positiva tanto por parte de la crítica especializada como del público. Muchos elogios estuvieron dirigidos a la interpretación de Chalamet, así como al tono optimista de la película, su apartado visual y su capacidad para recuperar el espíritu de fantasía.

Desde The Guardian destacaron que se trata de "una delicia magníficamente dulce", llegando incluso a considerarla superior a las versiones protagonizadas por Gene Wilder en 1971 y Johnny Depp en 2005. El medio resaltó especialmente la sensación de alegría y encanto que transmite la producción.

Por su parte, Variety definió a la película como una precuela musical "divertida, emocionante e impecablemente escenificada", valorando su propuesta clásica y familiar, capaz de entretener a espectadores de distintas edades.

En la misma línea, Deadline aseguró que el director Paul King demuestra tener "el billete dorado" para revitalizar este tipo de historias, calificando a "Wonka" como una experiencia entrañable y una auténtica celebración de la imaginación.

Netflix - Película - Wonka (1) Hugh Grant tiene una participación divertida. Foto: web

Reparto de la película

Timothée Chalamet: Willy Wonka

Willy Wonka Calah Lane: Noodle

Noodle Keegan-Michael Key: Jefe de Policía

Jefe de Policía Paterson Joseph: Arthur Slugworth

Arthur Slugworth Matt Lucas: Gerald Prodnose

Gerald Prodnose Mathew Baynton: Felix Fickelgruber

Felix Fickelgruber Sally Hawkins: Missy Wonka

Missy Wonka Rowan Atkinson: Padre Julius

Padre Julius Jim Carter: Abacus Crunch

Abacus Crunch Natasha Rothwell: Piper Benz

Piper Benz Olivia Colman: Sra. Scrubbit

Sra. Scrubbit Hugh Grant: Lofty (Oompa Loompa)

Más películas y series con Timothée Chalamet

Películas:

1. Call Me by Your Name (2017)

En el norte de Italia durante los años 80, un adolescente vive un intenso verano de descubrimiento emocional cuando un joven estudiante llega a la casa de su familia como asistente de investigación de su padre. Entre paseos, música y paisajes soleados, surge una conexión profunda que marcará su vida para siempre.

2. Dune (2021)

En un futuro lejano, un joven heredero viaja junto a su familia al planeta más peligroso del universo, un mundo desértico clave para el control de una valiosa sustancia. Allí se verá envuelto en una lucha política, espiritual y bélica que definirá el destino de varias civilizaciones.

3. Little Women (2019)

Cuatro hermanas crecen en Massachusetts durante la Guerra de Secesión mientras intentan encontrar su lugar en el mundo. Entre sueños, dificultades económicas y decisiones personales, cada una traza un camino distinto hacia la madurez.

Series:

1. Homeland (2012)

Un thriller político centrado en la tensión entre la seguridad nacional y las amenazas terroristas, donde las decisiones de inteligencia y espionaje pueden cambiar el rumbo de un país entero. La serie explora conspiraciones, traiciones y dilemas morales en un contexto de alta tensión.

2. Law & Order (2009)

Procedimental policial que sigue casos criminales desde la investigación inicial hasta el juicio en los tribunales de Nueva York. Cada episodio presenta delitos complejos y el proceso legal para resolverlos dentro del sistema judicial.

3. Royal Pains (2012)

Un médico brillante que pierde su trabajo en un hospital de élite comienza a atender a pacientes adinerados en los Hamptons. En ese entorno exclusivo, los casos médicos se mezclan con conflictos personales y dilemas éticos.

Tráiler de "Wonka"