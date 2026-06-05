Es la película más nueva de Netflix y promete ser lo más visto: de qué trata "La desconocida"

Los amantes del suspenso y las historias cargadas de enigmas tienen una nueva cita en Netflix . La plataforma incorpora a su catálogo " La desconocida ", una película española que combina intriga policial , secretos ocultos y una investigación contrarreloj en solo 105 minutos .

Basada en la novela homónima escrita por Rosa Montero y Olivier Truc , la cinta traslada a la pantalla una historia que mezcla thriller psicológico, drama y misterio . La adaptación, busca conquistar tanto a los lectores de la obra original como a quienes disfrutan de las producciones policiales cargadas de giros inesperados.

La trama comienza con un hallazgo inquietante en el puerto de Barcelona . Dentro de un contenedor aparece una mujer amordazada y atada , sin documentos y sin recordar quién es ni cómo llegó hasta ese lugar.

Ante un caso tan desconcertante, la detective Anna Ripoll (Candela Peña) asume la investigación junto al oficial Quique Zárate (Pol López). A medida que avanzan las pesquisas, ambos intentan reconstruir la identidad de la misteriosa mujer, mientras descubren pistas que los conducen a una compleja red de secretos.

Lo que en un principio parece un simple caso de identificación termina transformándose en una carrera contrarreloj en la que cada recuerdo recuperado puede ser clave para revelar la verdad. La historia juega constantemente con la incertidumbre, obligando al espectador a cuestionar qué es real y qué permanece oculto en la memoria de la protagonista.

Será una de las más vistas de Netflix: por qué vale la pena verla

Uno de los principales atractivos de "La desconocida" es su premisa. La idea de una mujer que despierta sin identidad ni recuerdos convierte a la película en un rompecabezas narrativo que invita al espectador a investigar junto a los protagonistas.

Otro de sus puntos fuertes es la combinación entre thriller policial y suspense psicológico. La película no solo busca resolver un misterio, sino también explorar los vacíos de la memoria y las consecuencias de los secretos ocultos.

Netflix - La desconocida 2026 Un misterio policial que se resuelve a contrarreloj: "La desconocida" podría ser liderar el ranking semanal. Foto: Netflix

A esto se suma el respaldo de una novela reconocida y la participación de un elenco experimentado dentro de la ficción española contemporánea. La presencia de Candela Peña, una de las intérpretes más destacadas del panorama audiovisual español, aporta solidez a una producción que aspira a convertirse en una de las propuestas de suspenso más comentadas de Netflix.

Reparto completo de la película

Ana Rujas

Candela Peña: Anna Ripoll

Anna Ripoll Pol López: Quique Zárate

Quique Zárate Manolo Solo

Kira Miró

Esther Noya

Más de Ana Rujas: sus series y películas

Películas:

8 (ocho)

Un relato coral que recorre distintas etapas de la historia reciente de España a lo largo de casi un siglo. La película entrelaza varias vidas que se cruzan de forma indirecta, mostrando cómo el tiempo, la memoria y las decisiones personales dejan huella en distintas generaciones.

La buena letra

Ambientada en la posguerra española, sigue a una mujer que intenta sostener a su familia en un contexto marcado por la escasez, el silencio y las heridas del pasado. La historia explora las relaciones familiares y las consecuencias emocionales de vivir bajo normas sociales rígidas.

Toc Toc

Un grupo de pacientes con distintos trastornos obsesivo-compulsivos coincide en la sala de espera de un prestigioso psicólogo. Al ver que el médico no llega, comienzan a interactuar entre ellos, lo que desencadena situaciones caóticas, humor y conflictos inesperados.

Series:

Cardo

Una joven en Madrid intenta reconstruir su vida mientras lidia con la ansiedad, la precariedad y decisiones impulsivas que la van llevando por caminos cada vez más inciertos. La serie mezcla lo cotidiano con una mirada muy cruda sobre la generación actual.

La Mesías

Una familia marcada por la religión, la manipulación y los traumas del pasado se ve sacudida cuando antiguos recuerdos empiezan a salir a la luz. La historia alterna entre distintas épocas para mostrar cómo se construyen y destruyen los vínculos familiares.

Hispania, la leyenda

En la época de la ocupación romana de la península ibérica, varios pueblos luchan por resistir la expansión del imperio. Entre conflictos, alianzas y traiciones, se retrata la vida de quienes intentan sobrevivir en medio de la guerra.

Tráiler de "La desconocida"