"Los no elegidos" en Netflix: final explicado y por qué deja más preguntas que respuestas

El final de ' Los no elegidos ' deja una sensación inquietante que va más allá del impacto inicial. Bajo la lluvia y en medio de un enfrentamiento límite , la serie de Netflix cierra su primera etapa con redenciones ambiguas y un giro de poder que redefine por completo el destino de sus protagonistas .

Tras su estreno el pasado 21 de abril , en menos de una semana se convirtió en el thriller más visto de la plataform a gracias a su trama atrapante, donde el romance y el crimen se combinan en un relato en el que nada es lo que parece y las dudas están siempre presentes .

La historia se centra en Rosie ( Molly Windsor ), una joven atrapada en una comunidad religiosa hermética junto a su esposo Adam ( Asa Butterfield ), donde las reglas son tan estrictas como opresivas. Su rutina cambia con la llegada de Sam Devlin ( Fra Fee ), un misterioso forastero que salva a su hija Grace y despierta en ella un deseo prohibido . A partir de ese encuentro, Rosie comienza a cuestionar su estilo de vida al comparar ambos mundos.

Pero lo que parece una vía de escape pronto se revela como una trampa, porque Sam resulta ser un manipulador con un pasado criminal que encuentra en la secta el escenario perfecto para reconstruir su poder. En paralelo, Adam enfrenta su propio conflicto interno, marcado por la represión, la violencia y una identidad que no logra conciliar con las normas del grupo.

Así se configura el triángulo entre Sam, Rosie y Adam, núcleo emocional del relato. Cansada del maltrato, Rosie decide romper con su vida anterior y escapar junto a su hija. La confesión de su relación con Sam desata la furia de Adam, aunque él también oculta un vínculo íntimo con el mismo hombre.

Netflix . Los no elegidos 2026 Rosie y Sam, un romance donde nada es lo que parece. Foto: Netflix

El conflicto da un giro cuando Adam comprende el verdadero peligro que representa Sam. Lejos de seguir enfrentados, decide ayudar a Rosie a huir. En ese gesto final, mezcla de amor y sacrificio, enfrenta a Sam bajo la lluvia y permite que su familia escape, cerrando un vínculo marcado por el dolor, pero también por una inesperada redención.

Sam, por su parte, encarna una figura tan fascinante como perturbadora. Su relación con Rosie oscila entre la manipulación y una posible emoción genuina, nunca del todo clara. En el momento más crítico, cuando está a punto de asesinarla, surge un atisbo de humanidad, ya sea culpa o memoria, que lo detiene. Ese instante evita la tragedia, pero no redime su esencia y la serie deja en claro que sigue siendo peligroso, aunque ahora canalice su violencia de otra forma.

El giro más contundente llega en el cierre. Un año después, Sam ha ascendido hasta convertirse en el nuevo líder de la secta. Con un discurso firme y una presencia casi mesiánica, asume el poder absoluto. Su capacidad para manipular, detectar debilidades y construir su propia narrativa lo posiciona como un líder aún más inquietante que sus predecesores.

Netflix - Los no elegidos Su final abierto deja abierta la posibilidad de una segunda temporada. Foto: Netflix

De cara al futuro, el destino de los protagonistas queda abierto. Rosie logra escapar, pero su desafío será reconstruir su vida, sanar el trauma y volver a confiar. Adam, en cambio, permanece atrapado en un conflicto interno profundo, con la posibilidad incierta de abandonar la secta y enfrentarse a su verdad. Sam, ya en la cima, parece haber alcanzado una forma de estabilidad, aunque sostenida en una frágil ilusión de control.

El lado oculto de la serie: ¿Los no elegidos está basada en hechos reales?

Según su creadora, Julie Gearey, la serie es ficción, pero con raíces en la realidad. Aunque la historia y los personajes son inventados, se inspiran en testimonios reales de personas que formaron parte de sectas religiosas y lograron escapar.

A partir de esas experiencias, la serie construye un retrato verosímil de estas comunidades, basadas en dinámicas de control, manipulación emocional, represión de la identidad y estructuras de poder cerradas. Incluso algunos castigos mostrados en la trama, como el uso del alcohol en grandes cantidades, están basados en relatos reales, lo que refuerza el tono inquietante de la historia.

Reparto protagónico

Molly Windsor: Rosie

Rosie Asa Butterfield: Adam

Adam Fra Fee: Sam Devlin

Sam Devlin Aston McAuley: Isaac

Isaac Alexa Davies: Hannah

Hannah Olivia Pickering: Grace

Grace Siobhan Finneran: Señora Phillips

Señora Phillips Christopher Eccleston: Señor Phillips

Tráiler de 'Los no elegidos'