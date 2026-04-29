Qué ver en Netflix en mayo de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Netflix en mayo inicia con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales . Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.

El quinto mes de 2026 llega con una combinación de nuevas series , películas y temporadas muy esperadas . Entre los lanzamientos destacados se encuentran el documental ' Tetracampeones: Brasil volvió a creer ', la novedosa miniserie argentina 'Carísima' y el esperado regreso de ' Berlín y la dama del armiño '. A esto se suman producciones internacionales que prometen convertirse en tendencia.

Solo en Netflix: estos son los estrenos imperdibles de la semana

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (29 de abril)

Una pequeña criatura del bosque intercambia mágicamente su cuerpo con el de un imponente pájaro del valle. Obligados a convivir en una realidad ajena, ambos deberán dejar de lado sus diferencias naturales para sobrevivir a una aventura que pondrá a prueba sus instintos y su capacidad de cooperación.

Embed - Intercambiados | Tráiler oficial | Netflix

Gloria (Thriller)

La repentina y misteriosa muerte de una promesa del boxeo olímpico en India desata una trama cargada de tensión. A medida que la ambición y la sed de venganza comienzan a entrelazarse, emerge una compleja red de relaciones atravesadas por el poder y la traición, donde la búsqueda de la gloria se vuelve tan íntima como peligrosa.

El yerno (Comedia)

Tras atravesar una serie de fracasos, José Sánchez logra reinventarse y convertirse en una figura política temida. Sin embargo, esta nueva etapa, ni su característico bigote ni su lengua filosa serán suficientes para salir ileso de los desafíos que enfrenta.

Mi querida señorita (Comedia)

La vida de Adela da un giro inesperado cuando descubre que es intersexual. Criada en un entorno tradicional, inicia un proceso de autodescubrimiento que la llevará a cuestionar su identidad, sus vínculos y su lugar en el mundo, encontrando apoyo en los espacios más impensados.

6 de mayo:

Los peores ex del mundo: Temporada 2 (Documental)

La docuserie regresa con nuevos casos reales que exploran el costado más oscuro de las relaciones. A través de testimonios directos y reconstrucciones impactantes, se adentra en historias de traición, violencia y obsesión que transformaron el amor en una pesadilla.

Netflix - documental 2026 La serie regresa con más casos policiales reveladores. Foto: Netflix

7 de mayo:

El caso Hartung: Temporada 2 (Terror)

Una zona residencial de Copenhague es sorprendida con el asesinato de una joven y un símbolo inquietante como pista. El caso queda en manos de la detective Naia Thulin y su nuevo compañero, Mark Hess, quienes deberán desentrañar un misterio tan oscuro como desconcertante.

Leyendas (Thriller)

En la Gran Bretaña de los años 90, azotada por el avance del narcotráfico, un grupo de agentes encubiertos se infiltra en el corazón de los cárteles para desmantelar sus operaciones. La misión los enfrentará a riesgos constantes y a los límites de su propia identidad.

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (Documental)

El documental revive el camino de la selección brasileña hacia el Mundial de 1994, combinando entrevistas exclusivas con material inédito grabado por los propios jugadores, en una mirada íntima sobre uno de los hitos más importantes del fútbol.

Sangre asesina (Acción)

Perseguida por su raro tipo de sangre, una mujer encuentra refugio en un asesino implacable. Juntos emprenden una huida desesperada en la que la violencia, el peligro y un inesperado vínculo emocional se entrelazan en una lucha constante por sobrevivir.

8 de mayo:

Mi némesis con aires de realeza (Romance)

Una mujer condenada a muerte en la era Joseon despierta en la Seúl contemporánea, donde deberá adaptarse a un mundo desconocido. En ese camino, un heredero frío y calculador podría convertirse tanto en su enemigo como en su única oportunidad de redención.

Embed - Mi némesis con aires de realeza | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Criaturas luminosas (Drama)

Durante los silenciosos turnos nocturnos en un acuario, una mujer viuda establece un vínculo inesperado con un pulpo de inteligencia extraordinaria y un joven perdido en su rumbo. A través de estas conexiones, redescubre la posibilidad de sanar y volver a encontrar sentido a su vida.

12 de mayo:

Devil May Cry: Temporada 2 (Acción)

Dante, cazador de demonios a sueldo, enfrenta una invasión liderada por el enigmático Conejo Blanco. En medio del caos, deberá lidiar con enemigos sobrenaturales y conflictos personales que pondrán a prueba sus límites.

13 de mayo:

Entre padre e hijo (Drama)

Lo que parecía una visita tranquila se transforma en una situación cargada de tensión cuando una abogada comienza a sentir una atracción inesperada por el hijo de su prometido, desencadenando un conflicto emocional que amenaza con desmoronar su vida.

Gallitos: Temporada 2 (Comedia)

Cuatro amigos enfrentan una crisis de masculinidad en un mundo que cambia constantemente. Entre situaciones absurdas y reflexiones incómodas, intentan sostener sus relaciones y carreras sin perder el equilibrio.

Netflix - comedia 2026 La comedia vuelve con más humor que antes. Foto: Netflix

14 de mayo:

El autobús: La huelga de la selección francesa (Documental)

La serie reconstruye uno de los episodios más polémicos del fútbol: la huelga de la selección francesa durante el Mundial 2010, analizando sus causas, consecuencias y el impacto mediático.

Almas gemelas (Drama)

Un encuentro casual en Berlín une a dos hombres marcados por el pasado. A partir de ese momento, sus vidas quedarán entrelazadas en una historia atravesada por la culpa, la redención y el destino.

Némesis (Thriller)

Un policía obsesivo sigue la pista de un ladrón responsable de una serie de robos audaces. A medida que el enfrentamiento se intensifica, la línea entre cazador y presa comienza a desdibujarse.

15 de mayo:

Berlín y la dama del armiño: Temporada 2 (Thriller)

Berlín regresa para robar una obra de Leonardo da Vinci en Sevilla. Para lograrlo, reúne a su equipo y pone en marcha un golpe donde la inteligencia y la traición serán claves.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix

El choque (Documental)

Lo que parecía un accidente fatal se transforma en una investigación inquietante cuando surgen nuevas evidencias que apuntan a algo más oscuro.

La novia del año (Romance)

Tras una ruptura dolorosa, Lienkie idea un plan ingenioso para reinventarse y competir por un título que podría cambiar su vida.

The WONDERfools (Comedia)

Un grupo de vecinos adquiere superpoderes por accidente en medio del apocalípsis. Sin experiencia, deberán aprender a usarlos mientras intentan salvar su comunidad.

20 de mayo:

Carísima (Comedia)

A días de cumplir 30, Caro enfrenta una crisis personal que la impulsa a organizar una celebración inolvidable.

Netflix - Carísima 2026 Serán capítulos de 10 capítulos de 10 minutos. Foto: Netflix

21 de mayo:

The Boroughs: Jubilación rebelde (Ciencia ficción)

En una comunidad de jubilados aparentemente perfecta, un grupo de residentes deberá enfrentarse a una amenaza sobrenatural que pone en riesgo su tiempo.

22 de mayo:

Futuro desierto (Ciencia ficción)

Un psicólogo desarrolla robots para ayudar a procesar el duelo, pero una falla en el sistema abre la puerta a consecuencias inesperadas.

Las damas primero (Comedia)

Un hombre despierta en un mundo donde los roles de género se han invertido, obligándolo a replantear su mirada sobre la sociedad.

Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix

27 de mayo:

Asesinato para principiantes: Temporada 2 (Misterio)

Una joven retoma un caso de homicidio sin resolver en su comunidad, decidida a descubrir la verdad.

28 de mayo:

Las cuatro estaciones (Comedia)

Tres parejas ven puesta a prueba su amistad cuando una separación altera su tradicional rutina de viajes.

Hit viral (Drama)

Un adolescente marginado encuentra en internet una vía de escape tras volverse viral, iniciando un camino inesperado.

29 de mayo:

Brasil 70: La saga del tricampeonato (Drama)

La selección brasileña enfrenta el Mundial de 1970 en un contexto político complejo, en una historia que mezcla deporte y presión social.

Netflix - Brasil 70 - 2026 Netflix se anticipa al Mundial 2026 con varias películas, series y documentales sobre el fútbol Foto: web

Rafa (Documental)

Rafael Nadal repasa su trayectoria, sus desafíos y su legado en el tenis, en un recorrido íntimo por su carrera.