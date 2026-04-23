23 de abril de 2026
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Stranger Things

Stranger Things: Relatos del '85 ya se puede ver en Netflix: todo lo que tenés que saber

Tras la emisión de su quinta y última temporada, el universo de Stranger Things regresa con una historia oculta, nuevos monstruos y un renovado elenco.

Stranger Things: Relatos del 85 ya se puede ver en Netflix: todo lo que tenés que saber

Stranger Things: Relatos del '85 ya se puede ver en Netflix: todo lo que tenés que saber

 Por Luis Calizaya

El universo de Stranger Things se expande con una nueva apuesta que combina nostalgia, animación y misterio. Netflix estrena Stranger Things: Relatos del ’85, una serie que regresa a Hawkins con más criaturas inquietantes y ese clima ochentoso que convirtió a la franquicia en un fenómeno global.

Stranger Things - 2026
La serie estren&oacute; de forma simult&aacute;nea los 10 cap&iacute;tulos.

La serie estrenó de forma simultánea los 10 capítulos.

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Stranger Things: Relatos del '85 en Netflix: nueva historia y monstruos

Con estreno programado para este 23 de abril, la serie contará con 10 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, los cuales estarán disponibles desde el primer día.

La serie se sitúa en el invierno de 1985, entre los eventos de la segunda y la tercera temporada. Con el portal al Mundo del Revés aparentemente cerrado, Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max intentan retomar una vida normal entre partidas de Dungeons & Dragons y juegos en la nieve. Sin embargo, algo oscuro comienza a gestarse bajo la superficie, en lo que será una nueva amenaza paranormal pone en jaque a Hawkins y obliga al grupo a enfrentar un misterio que podría tener múltiples orígenes.

Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega será la aparición de criaturas inéditas. Según adelantó el showrunner Eric Robles, los monstruos surgen de una inquietante fusión entre la ciencia del Laboratorio Hawkins y la materia del Mundo del Revés. El resultado revela entidades más impredecibles, con un diseño que mezcla estética de anime y videojuegos con la identidad visual clásica de la saga.

Stranger Things - 2026 (1)
El reparto original no estar&aacute; en la serie animada.

El reparto original no estará en la serie animada.

También se incorporaran nuevas voces al elenco y recuperará personajes conocidos como Steve Harrington, en una historia que promete ampliar los límites del universo creado por los hermanos Duffer. Con una narrativa más dinámica y un formato animado, Relatos del ’85 busca conquistar tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas audiencias.

Reparto de voces

  • Brooklyn Davey Norstedt: Once
  • Jolie Hoang-Rappaport: Max
  • Luca Díaz: Mike
  • Elisha “EJ” Williams: Lucas
  • Braxton Quinney: Dustin
  • Benjamin Plessala: Will
  • Brett Gipson: Hopper
  • Odessa A'zion: Nikki Baxter
  • Jeremy Jordan: Steve
  • Janeane Garofalo: Anna Baxter

Tráiler de Stranger Things: Relatos del '85

Embed - Stranger Things: Relatos del 85 | Tráiler oficial | Netflix

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