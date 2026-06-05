Netflix tiene el documental que conmociona al mundo: un niño de dos años fue el único testigo

Rachel Nickell fue una joven madre cuyo nombre conmocionó al Reino Unido tras ser víctima de un brutal asesinato ocurrido frente a su hijo de apenas dos años, quien se convirtió en testigo involuntario de la escena. Más de tres décadas después, el caso vuelve a captar la atención del público gracias a un documental de Netflix que, en menos de 100 minutos , reconstruye los hechos y expone los errores que marcaron la investigación .

Además de esta película , la plataforma también incorporó otra producción inspirada en la misma historia, aunque con un enfoque más cercano a la ficción . Se trata de " El testigo ", una miniserie que aborda el caso desde la perspectiva de Alex y André Hanscombe , hijo y pareja de la víctima , respectivamente.

Una madre es asesinada a plena luz del día en Wimbledon Common , Londres , frente a su hijo pequeño . A partir de ese momento, se inicia una investigación policial que se prolonga durante años y queda marcada por errores y sospechosos equivocados que terminarían siendo clave para resolver el caso.

Un crimen que conmocionó a Londres: los detalles reales del caso

La mañana del 15 de julio de 1992 parecía una jornada cualquiera en uno de los espacios verdes más conocidos del suroeste de Londres. Sin embargo, ese día se convertiría en el inicio de uno de los casos criminales más impactantes y controvertidos de la historia reciente del Reino Unido.

La víctima fue Rachel Nickell, una mujer de 23 años que paseaba junto a su hijo de dos años cuando fue atacada por un agresor desconocido. El atacante la apuñaló en múltiples ocasiones y la joven murió en el lugar.

La escena fue descubierta por un transeúnte que encontró al pequeño Alex junto al cuerpo de su madre. A partir de entonces, la Policía Metropolitana inició una de las investigaciones criminales más extensas y mediáticas de la época.

Basándose en testimonios, perfiles psicológicos y diversas líneas de investigación, los agentes señalaron como principal sospechoso a Colin Stagg, un vecino de la zona cuyas características parecían coincidir con el perfil elaborado por los expertos.

Sin embargo, la falta de pruebas físicas llevó a los investigadores a implementar una controvertida operación encubierta. Una agente comenzó a intercambiar cartas con Stagg haciéndose pasar por una mujer interesada sentimentalmente en él, con el objetivo de obtener una confesión o algún elemento que lo vinculara con el crimen.

La estrategia terminó convirtiéndose en uno de los mayores errores de la investigación. Durante el proceso judicial, un juez concluyó que los métodos utilizados habían sido inapropiados y que las pruebas obtenidas carecían de validez. Como consecuencia, el caso fue desestimado y Stagg recuperó la libertad tras pasar más de un año en prisión preventiva.

Tras años de espera, así terminó el caso

Sin sospechosos firmes ni evidencias concluyentes, el asesinato de Rachel Nickell permaneció sin resolver durante años. Sin embargo, en 1993 ocurrió un doble crimen que cambiaría el rumbo de la investigación. Las víctimas fueron Samantha Bisset y su hija pequeña, Jazmine, asesinadas en circunstancias que presentaban similitudes con el caso Nickell.

Las pesquisas condujeron hasta Robert Napper, un hombre con antecedentes por delitos violentos y agresiones sexuales. Tras su detención, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y enviado al hospital psiquiátrico de alta seguridad de Broadmoor después de admitir su responsabilidad en esos homicidios.

Rachel Nickell - Asesinato (1) Colin Stagg fue liberado de los cargos y recibió una disculpa de la policía. Foto: web

La resolución definitiva del caso llegó una década más tarde. En 2002, los especialistas forenses reabrieron la investigación y aplicaron nuevas técnicas de análisis genético sobre las pruebas recolectadas en la escena del crimen. Los resultados confirmaron que Napper era el verdadero autor del asesinato de Rachel Nickell.

Finalmente, en 2008, Napper admitió su responsabilidad en la muerte de la joven bajo la figura legal de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida, debido a sus graves trastornos mentales. La Justicia británica ordenó entonces que permaneciera internado de forma indefinida en el hospital psiquiátrico de Broadmoor.

Quiénes aparecen en el documental

André Hanscombe: pareja de Rachel

pareja de Rachel Alex Hanscombe: hijo de Rachel y André

hijo de Rachel y André Ron Turnbull: detective forense de la Policía Metropolitana

detective forense de la Policía Metropolitana Eve Richings: periodista de Sky News

periodista de Sky News Paul Penrose: sargento detective de la Policía Metropolitana

sargento detective de la Policía Metropolitana Jean Harris-Hendriks: psiquiatra infantil y adolescente.

psiquiatra infantil y adolescente. Paul Britton: psicólogo forense consultor

psicólogo forense consultor Micky Banks: detective de la Policía Metropolitana

detective de la Policía Metropolitana Roger Boydell-Smith: sargento detective de la Policía Metropolitana

sargento detective de la Policía Metropolitana Dra. Angela Gallop: científica forense

científica forense Colin Stagg

Tráiler de "El asesinato de Rachel Nickell"