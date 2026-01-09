Netflix confirmó que hay más de 'Stranger Things': cómo será y cuándo se estrena

El final de la quinta temporada de ' Stranger Things ' dejó a millones de fans con un cierre definitivo y un aparente final feliz para todos sus personajes. Sin embargo, en internet comenzaron a circular teorías conspirativas que, a escala mundial, pusieron en duda el trabajo de los hermanos Duffer y aseguraban la existencia de un noveno capítulo oculto , con estreno previsto para comienzos de 2026 .

Aunque muchos de esos argumentos se apoyaban en supuestas pistas del último episodio , emitido el 31 de diciembre -en el que, según las especulaciones, Vecna habría creado una ilusión y en realidad no habría sido derrotado -, Netflix salió a desmentir esas versiones. La plataforma aclaró que nada de eso era cierto y que la serie concluyó exactamente como se mostró en pantalla .

Streaming La cuarta temporada de "Machos Alfa" ya está en Netflix: trama y futuro de la serie

Mientras tanto, para satisfacer a los seguidores que aún no quieren despedirse del todo, Netflix tiene previsto estrenar una película emotiva centrada en la última temporada de Stranger Things el próximo 12 de enero .

Netflix prepara una despedida especial con el estreno del documental ' Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 '. La película ofrece una mirada íntima al proceso creativo y humano detrás de la temporada final de una de las series más influyentes de la última década.

El documental se estrenará el 12 de enero, en exclusiva por Netflix, y acompaña al elenco, al equipo técnico y a los hermanos Duffer durante los últimos meses de rodaje. A lo largo del metraje, se reconstruyen años de trabajo, decisiones creativas y vínculos forjados desde el inicio de la serie.

Embed - Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix

La sinopsis oficial define la propuesta como una crónica exhaustiva del adiós a Stranger Things: un recorrido por el detrás de escena que muestra cómo se dio vida a la quinta temporada y cómo sus protagonistas se despiden de un proyecto que marcó sus carreras y redefinió la cultura pop.

La película está dirigida por Martina Radwan, reconocida por su trabajo en Girls State (2024). Desde Netflix, la realizadora destacó el privilegio de haber acompañado de cerca ese proceso y aseguró que pasar un año entero en el set fue una experiencia única, que le permitió capturar en tiempo real la esencia creativa de la serie.

Radwan también subrayó la apertura del elenco y del equipo técnico, que compartieron sin reservas vivencias personales y colectivas acumuladas a lo largo de una década. Según la directora, el método de trabajo de los Duffer y su manera de contar historias representan todo aquello que la motiva como cineasta.

El tráiler del documental adelanta escenas clave del rodaje final y registra momentos íntimos, como los discursos entre lágrimas de Matt y Ross Duffer dirigidos al elenco y al equipo técnico.

Stranger Things (1) El documental promete lágrimas y mucha nostálgia para los fans. Foto: captura

Los creadores de Stranger Things explicaron además por qué era importante contar esta historia detrás de cámaras. Recordaron que su vocación nació al ver los documentales de El Señor de los Anillos, que mostraban sin filtros cómo se construye una gran producción. Para ellos, ese tipo de relatos se fue perdiendo con el declive del formato físico, y Una última aventura busca recuperar ese espíritu.

Según los Duffer, el documental no está pensado solo para los fans de la serie, sino también para quienes sienten curiosidad por entender cómo cobra vida una producción de gran escala en Hollywood.

Más Stranger Things en Netflix: el spin-off animado

Aunque la serie principal llega a su fin, Netflix no cierra la puerta al universo de Hawkins. La plataforma ya confirmó un spin-off animado titulado 'Stranger Things: Tales From ’85' (Relatos del 85), cuyo estreno está previsto para 2026.

La nueva producción regresará al invierno de 1985 y se ubicará cronológicamente entre las temporadas 2 y 3. La historia volverá a centrarse en el grupo original, que enfrentará nuevos monstruos y un misterio paranormal que vuelve a alterar la calma del pueblo.

El proyecto apuesta por recuperar el tono más aventurero y nostálgico de la serie, cuando el terror convivía con el humor, la amistad y los enigmas de barrio.