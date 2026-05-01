1 de mayo de 2026
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Provincia de Mendoza

Películas filmadas en Mendoza: dónde y cómo llegar a los paisajes que fueron sets

Paisajes montañosos, calles familiares y edificios históricos dejaron la huella de Mendoza en diversas películas. Conocé, uno por uno, los escenarios donde la provincia cobró vida en la pantalla.

Películas filmadas en Mendoza: dónde y cómo llegar a los paisajes que fueron sets

Películas filmadas en Mendoza: dónde y cómo llegar a los paisajes que fueron sets

 Por Luis Calizaya

Entre montañas imponentes y viñedos interminables que parecen salidos de una postal, Mendoza se ha convertido en un escenario natural para el cine. Más allá de la pantalla, cada rodaje deja una huella que invita a redescubrir la provincia con otros ojos y a recorrer locaciones que combinan historia, cultura y aventura.

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Mendoza en películas: los lugares que fueron sets de cine

El vínculo entre el cine y el turismo es cada vez más evidente. Las producciones audiovisuales no solo generan empleo y movimiento económico durante su realización, sino que también despiertan el interés de viajeros que buscan conocer los escenarios donde se filmaron sus historias favoritas. En ese sentido, Mendoza logra capitalizar su diversidad geográfica y su identidad cultural para posicionarse como un destino atractivo tanto para la industria como para el público.

A continuación, cinco películas que, de distintas maneras, conectan sus relatos con paisajes mendocinos y potencian su valor turístico:

La sociedad de la nieve (2023)

Dirigida por Juan Antonio Bayona, la película reconstruye la tragedia del vuelo 571 de 1972, cuando un grupo de jóvenes sobrevivió durante 72 días en plena cordillera de los Andes. Si bien el rodaje principal se realizó en España, Uruguay y Chile, la historia remite directamente al Valle de las Lágrimas, en Malargüe. Este sitio, al que se accede desde El Sosneado en travesías de varios días, se ha transformado en un destino cargado de emoción, donde el paisaje y la memoria se entrelazan.

Valle de las Lágrimas
Tras su estreno, no solo fue un éxito en Netflix sino también para el turismo local.

Tras su estreno, no solo fue un éxito en Netflix sino también para el turismo local.

Road July (2010)

Esta road movie, dirigida por Gaspar Gómez, sigue el viaje de un padre y su hija de diez años a lo largo de rutas mendocinas. La historia explora los vínculos familiares y el crecimiento personal, mientras los paisajes compuestos por caminos de tierra hasta la inmensidad de la cordillera, se convierten en un protagonista más. Fue rodada en nueve departamentos hasta el Sur mendocino y con la guía de la Ruta Nacional 40, ofreciendo una mirada amplia y auténtica del territorio provincial.

road july - 18507
Desde Capital hasta San Rafael: el largo recorrido de Road July.

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Las furias (2020)

Con dirección de Tamae Garateguy, la película presenta una intensa historia de amor atravesada por la violencia y las diferencias sociales, inspirada en la tragedia de Romeo y Julieta, pero situada en la Argentina contemporánea. Filmada íntegramente en Mendoza, utiliza locaciones como las lagunas de Lavalle, La Payunia en Malargüe y zonas de Luján de Cuyo, donde el paisaje árido y salvaje potencia el dramatismo del relato.

Las Furias - Películas
Las furias, una film que resalta el paisaje desértico de Mendoza.

Las furias, una film que resalta el paisaje desértico de Mendoza.

Parque Central (2022)

Dirigida por José Kemelmajer y Axel Rezinovsky, la película narra la vida de un médico cuya rutina se ve alterada por un hecho inesperado que lo obliga a replantear su camino. El Parque General San Martín funciona como eje narrativo y visual, aportando un entorno cotidiano que conecta con la vida urbana mendocina. Este espacio, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, combina naturaleza, deporte y recreación.

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Parque General San Martín: el escenario característico de la provincia.

Parque General San Martín: el escenario característico de la provincia.

Simón de la montaña (2024)

La historia sigue a Simón, un joven que atraviesa una crisis de identidad y encuentra un nuevo sentido de pertenencia al integrarse en un grupo inesperado. Aunque la trama se sitúa en la Patagonia, la película fue filmada en Mendoza, inspirada en experiencias personales de su director. La cordillera, el piedemonte y diversos entornos urbanos y rurales de la provincia aportan profundidad visual a este relato íntimo.

Simón de la montaña - Película
La películas fue un éxito en Cannes y presentó los mejores lugares de Mendoza.

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