Cine con sabor a Mendoza: cinco películas de la provincia que no podés perderte

Mendoza también es protagonista del cine nacional, con un repertorio de películas que marcaron un antes y un después. Descubrí el listado y dónde verlas.

 Por Luis Calizaya

Más allá de sus paisajes y del vino, Mendoza es mucho más que un destino turístico, especialmente cuando se trata de hacer cine. Con una mirada fresca y reflexiva, algunas de sus producciones lograron incluso una proyección internacional. Entre ellas, destacan cinco películas que reflejan la esencia cuyana a través del séptimo arte.

Las cinco películas imperdibles hechas en Mendoza

Desde la comedia hasta el drama, la provincia de Mendoza es también protagonista dentro del cine nacional, demostrando que las grandes producciones no se concentran únicamente en Buenos Aires. Con figuras de renombre como el santarrosino Leonardo Favio o el actor Ernesto "El Flaco" Suárez, el cine mendocino dejó huella en distintas generaciones, lo que se refleja en este listado de filmes destacados:

1. Algunos días sin música

Con un tono melancólico, esta historia del 2013 sigue la vida de tres chicos mendocinos. Sebastián, el protagonista, se muda junto a sus padres a las afueras de la ciudad de Mendoza. Un nuevo entorno y un inicio escolar incierto marcan su vida, hasta que conoce a Guzmán y a Email, con quienes comparte una mirada crítica e ingenua del mundo adulto.

Embed - Algunos días sin música Trailer

Dónde verla: disponible en CineAR PLAY y Google Play.

2. Road July

Un Citroën azul recorre una ruta polvorienta camino a San Rafael. A bordo viajan un padre y su hija de diez años, July, en lo que será su primera convivencia juntos. Dirigida por Gaspar Gómez, esta road movie iniciática explora los vínculos familiares, la autosuperación y el poder de los sentimientos, todo enmarcado en paisajes mendocinos que acompañan el relato.

road july
Road July se estren&oacute; en 2010.

Road July se estrenó en 2010.

Dónde verla: disponible en Mubi y en CineAR PLAY.

3. La pasión de Verónica Videla

Verónica, una joven travesti mendocina, sueña con estudiar Psicología, pero al intentar inscribirse en la facultad le niegan el acceso por su identidad de género. Frente a la indiferencia y los prejuicios sociales, deberá luchar para alcanzar una vida plena. Dirigida por Cristian Darío Pellegrini, la película es un retrato valiente sobre la discriminación, la resistencia y la búsqueda de igualdad.

Embed - "La pasión de Verónica Videla" - Trailer Oficial

Dónde verla: disponible en CineAR PLAY

4. Parque Central

Dirigida por José Kemelmajer y Axel Rezinovsky, esta película de 84 minutos cuenta la historia de Néstor, un médico estructurado que divide sus días entre una investigación con adultos mayores y el entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Una noticia inesperada sacude su vida y lo enfrenta a un quiebre personal y profesional que desafiará todas sus certezas.

foto-parque-central-01.jpg
"Parque Central", una pel&iacute;cula mendocina que trajo al Flaco Su&aacute;rez nuevamente al cine en 2022.

"Parque Central", una película mendocina que trajo al Flaco Suárez nuevamente al cine en 2022.

Dónde verla: aún no disponible en streaming.

5. La noche adentro

Estrenada en 2024 bajo la dirección de Carina Piazza y Alejandro Alonso, se sitúa en Mendoza durante la dictadura militar de 1978. María y su padre viven en una zona remota al pie de la cordillera, hasta que reciben a Salazar, una militante herida a la que deben proteger. Con el avance del cerco militar, la casa se transforma en una trampa mortal, atrapando a sus protagonistas en una lucha desesperada por sobrevivir.

Embed - TRAILER LA NOCHE ADENTRO

Dónde verla: aún no disponible en streaming.

Temas
