¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles

Con la llegada del fin de semana largo, muchos mendocinos se preguntan: ¿qué pinta hacer estos días? Para que no te quedes sin opciones a último momento, en Sitio Andino armamos una selección de nueve propuestas imperdibles para disfrutar de Mendoza : tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana encontrarás acá los mejores planes para organizar tu finde , ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde restaurantes, bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que vale la pena descubrir.

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Porque Mendoza siempre tiene algo para hacer … y acá te contamos qué actividades no te podés perder.

Si hablamos de comidas típicas, es imposible no mencionar la milanesa. Este clásico indiscutido se ha convertido en una de las opciones más elegidas tanto para el almuerzo como para la cena, gracias a su sabor y versatilidad. En su Día Nacional (3 de mayo), te mostramos tres lugares ideales para disfrutarla como se debe:

El Bodegón de Don Coco: está ubicado en Félix Bogado 401, en la Ciudad de Mendoza. Es un clásico bodegón de estilo familiar que se destaca por sus platos tradicionales argentinos y, especialmente, por sus milanesas gigantes. El Club de la Milanesa: está ubicado en calle Arístides Villanueva 405, en la Ciudad de Mendoza. Se trata de una reconocida cadena gastronómica especializada en milanesas, que ofrece una amplia variedad de opciones con distintos toppings y presentaciones abundantes. La Tía Rada: está ubicado en Paso de los Andes 1290, en Godoy Cruz. Es un bodegón clásico y muy popular que ofrece comida casera abundante, con platos típicos argentinos como pastas, carnes y minutas. Se destaca especialmente por sus milanesas gigantes, consideradas su especialidad.

image.png La milanesa lo tiene todo: sabor, textura y tradición

Fin de semana largo con agenda cultural a pleno en Mendoza

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

Bicitour “Descubriendo Guaymallén”: es una actividad gratuita organizada por el aniversario del departamento, que se realizará el sábado 2 de mayo desde las 8:30 en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en San José. La propuesta consiste en un recorrido en bicicleta por distintos sitios históricos y culturales. Star Wars Fest Mendoza 2026: es un evento gratuito pensado para toda la familia que se realizará el sábado 2 de mayo, de 12 a 20 horas, en 23 Ríos CraftBeer, en Luján de Cuyo. La propuesta combina cultura pop, entretenimiento y emprendedurismo. Domingo en la Sarmiento - “Mi Patria en la Ciudad”: la Ciudad de Mendoza organizará una fiesta sobre la calle Sarmiento el viernes 2 de mayo desde las 18 horas, con entrada libre y una propuesta pensada para disfrutar al aire libre. El evento combinará vino, feria y música en vivo, con degustaciones, puestos gastronómicos y shows musicales.

Si estás en Mendoza, estos museos son parada obligatoria

La provincia de Mendoza cuenta con una amplia y fascinante oferta de museos que, día a día, cautiva tanto a locales como a turistas por su riqueza cultural, histórica y artística. En esta nota, te recomendamos tres opciones imperdibles para descubrir y disfrutar:

Museo del Área Fundacional: es un espacio histórico ubicado en la Ciudad de Mendoza (en la intersección de las calles Ituzaingó y Beltrán), en el predio donde se asentó la ciudad original antes del terremoto de 1861. El museo ofrece un recorrido por los orígenes de la provincia a través de restos arqueológicos, reconstrucciones y objetos de época. Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano: es un espacio emblemático ubicado en el Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza. Este museo ofrece un recorrido educativo por la historia natural y cultural de la región. Museo Nacional del Vino y la Vendimia: es un espacio cultural ubicado en calle Ozamis 914, en Maipú. Funciona en una antigua casona rodeada de jardines y ofrece un recorrido por la historia vitivinícola de Mendoza y la evolución de la Fiesta de la Vendimia, con exposiciones de herramientas antiguas, documentos, fotografías y objetos que reflejan la tradición del vino y su importancia en la identidad local.

Museo Nacional del Vino y la Vendimia - 301148 Museo Nacional del Vino y la Vendimia: un paseo clave en Mendoza

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