Mendoza envió más de mil botellas de vino a Francia y refuerza su presencia internacional Foto: prensa

Mendoza vuelve a posicionarse en el mapa internacional del vino con una acción concreta: el envío de más de mil botellas a Francia , en el marco de los 10 años de La Cité du Vin . La iniciativa busca reforzar la presencia de la provincia en uno de los principales espacios dedicados a la cultura vitivinícola a nivel global.

A partir de un convenio, ProMendoza concretó el envío de 1.236 botellas , correspondientes a 34 etiquetas de gama media y alta , elaboradas por 19 bodegas mendocinas . El objetivo es sostener la proyección internacional del vino local en un ámbito que recibe visitantes de todo el mundo y reúne a referentes del sector.

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Las botellas enviadas tendrán participación en distintos espacios del museo. Por un lado, formarán parte del Belvédère, el bar panorámico donde se ofrece una selección rotativa de vinos de diferentes regiones. Además, estarán presentes en seminarios, degustaciones temáticas y eventos especiales a lo largo del año.

La acción permite que el vino mendocino tenga visibilidad en un circuito internacional vinculado tanto al turismo como a la formación y la difusión de la cultura del vino.

Diversidad de etiquetas y participación de bodegas

La selección incluye una variedad de cepas y estilos que reflejan la producción actual de Mendoza. Entre ellas, Malbec -en versiones puras y de corte-, Cabernet Franc, Bonarda, Petit Verdot, Torrontés, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, además de blends y espumosos. También se incorporan variedades como Criolla Chica y Criolla Grande.

Las etiquetas fueron elaboradas por bodegas de distintos oasis productivos de la provincia, incluyendo proyectos familiares y empresas con presencia internacional. Entre las participantes se encuentran Alfredo Cartellone, Alma Austral, Bodegas Caro, Bodega Hinojosa, Cavas de Weinert, Corbeau Wines, Doña Paula, Durigutti Family Winemakers, Masi Tupungato, Rosell Boher, Santa Julia y Zuccardi Valle de Uco, entre otras.

vino bodega Las etiquetas fueron elaboradas por bodegas de distintos oasis productivos de la provincia.

Según explicó Patricia Giménez, la iniciativa cuenta con el acompañamiento del sector privado y apunta a fortalecer la inserción del vino mendocino en mercados internacionales.

En ese sentido, desde el organismo señalaron que la presencia en La Cité du Vin contribuye a consolidar a Mendoza como capital del vino argentino, al tiempo que amplía oportunidades de promoción y posicionamiento en el exterior.