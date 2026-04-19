Guía técnica de maridaje invernal: cómo elegir el vino adecuado para platos calóricos

El maridaje entre los platos de cuchara y las cepas regionales es una tradición que define la gastronomía argentina durante los meses de frío intenso. Lograr el equilibrio exacto entre la complejidad de un guiso y la estructura del vino elegido es fundamental para resaltar los sabores intensos y la untuosidad de estas preparaciones caseras.

Para un plato complejo y graso como el locro, la institución Wines of Argentina sugiere dos caminos técnicos opuestos pero efectivos . Por un lado, podés optar por un blanco de alta acidez como el Torrontés salteño; su frescura y notas cítricas ayudan a "limpiar" el paladar de la grasitud del cerdo y el chorizo colorado.

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Si preferís seguir la línea de los tintos, lo ideal es buscar un vino con taninos presentes pero redondeados . Un Malbec con paso por madera o un Bonarda mendocino aportan la estructura necesaria para competir con la densidad del zapallo y el maíz, sin opacar los sutiles sabores del aporte cárnico.

Cuando hablamos de guisos de lentejas o estofados de carne vacuna, el nivel de especias sube la apuesta. En estos casos, necesitás ejemplares con mayor potencia y notas especiadas que acompañen el comino, el pimentón o la pimienta negra que suelen protagonizar estas ollas.

Un Cabernet Sauvignon o un Syrah de zonas altas son aliados imbatibles debido a su perfil aromático complejo y su capacidad para sostener el sabor persistente de una cocción lenta. Estos varietales tienen la "espalda" necesaria para que la bebida no desaparezca frente a la potencia de un guiso bien cargado.

Combinaciones recomendadas por expertos:

Locro clásico: Torrontés (para frescura) o Bonarda (para estructura).

Torrontés (para frescura) o Bonarda (para estructura). Guiso de lentejas: Syrah mendocino por sus notas de pimienta y humo.

Syrah mendocino por sus notas de pimienta y humo. Carbonada: Malbec joven y frutal para equilibrar el dulzor del durazno y el zapallo.

Malbec joven y frutal para equilibrar el dulzor del durazno y el zapallo. Estofado de ternera: Cabernet Sauvignon con crianza en barrica.

Cabernet Sauvignon con crianza en barrica. Humita en olla: Chardonnay con paso por roble para acompañar la cremosidad.

Chardonnay con paso por roble para acompañar la cremosidad. Guiso de mondongo: Tempranillo por su rusticidad elegante y cuerpo medio.

image Infografía de la maridación clásica según el vino y las comidas

Consejos para no fallar en tu elección

Recordá siempre que la temperatura de servicio es vital: aunque haga frío afuera, no sirvas el tinto a temperatura ambiente de una cocina calefaccionada (que suele estar a 24°C). Lo ideal es mantenerlo entre los 16°C y 18°C para que el alcohol no tape la fruta y el equilibrio del encuentro sea perfecto.