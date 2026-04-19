Guía técnica de maridaje invernal: cómo elegir el vino adecuado para platos calóricos

El maridaje entre los platos de cuchara y las cepas regionales es una tradición que define la gastronomía argentina durante los meses de frío intenso. Lograr el equilibrio exacto entre la complejidad de un guiso y la estructura del vino elegido es fundamental para resaltar los sabores intensos y la untuosidad de estas preparaciones caseras.
La ciencia del maridaje en el locro tradicional
Para un plato complejo y graso como el locro, la institución Wines of Argentina sugiere dos caminos técnicos opuestos pero efectivos. Por un lado, podés optar por un blanco de alta acidez como el Torrontés salteño; su frescura y notas cítricas ayudan a "limpiar" el paladar de la grasitud del cerdo y el chorizo colorado.
Si preferís seguir la línea de los tintos, lo ideal es buscar un vino con taninos presentes pero redondeados. Un Malbec con paso por madera o un Bonarda mendocino aportan la estructura necesaria para competir con la densidad del zapallo y el maíz, sin opacar los sutiles sabores del aporte cárnico.
Guisos potentes y el vino tinto con cuerpo
Cuando hablamos de guisos de lentejas o estofados de carne vacuna, el nivel de especias sube la apuesta. En estos casos, necesitás ejemplares con mayor potencia y notas especiadas que acompañen el comino, el pimentón o la pimienta negra que suelen protagonizar estas ollas.
Un Cabernet Sauvignon o un Syrah de zonas altas son aliados imbatibles debido a su perfil aromático complejo y su capacidad para sostener el sabor persistente de una cocción lenta. Estos varietales tienen la "espalda" necesaria para que la bebida no desaparezca frente a la potencia de un guiso bien cargado.
Combinaciones recomendadas por expertos:
Locro clásico: Torrontés (para frescura) o Bonarda (para estructura).
Guiso de lentejas: Syrah mendocino por sus notas de pimienta y humo.
Carbonada: Malbec joven y frutal para equilibrar el dulzor del durazno y el zapallo.
Estofado de ternera: Cabernet Sauvignon con crianza en barrica.
Humita en olla: Chardonnay con paso por roble para acompañar la cremosidad.
Guiso de mondongo: Tempranillo por su rusticidad elegante y cuerpo medio.