9 de abril de 2026
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Vino

Llega "Diplomacia del Vino": Mendoza lanza un ciclo que une relaciones internacionales y vitivinicultura

El primer encuentro será el 14 de abril y contará con la participación del Consulado de Chile, en una propuesta que combina debate, catas de vino y networking.

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Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza será escenario del lanzamiento de “Diplomacia del Vino, un innovador ciclo de encuentros que busca vincular el mundo de las relaciones internacionales con la identidad vitivinícola local.

La primera edición se realizará el 14 de abril en la vinoteca Tradición Vinos, posicionando a la capital mendocina como un punto de encuentro para el intercambio cultural, académico y diplomático.

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Un espacio para el debate y el networking

La propuesta está dirigida a estudiantes y personas interesadas en la política internacional, con el objetivo de generar instancias de diálogo y networking.

A través de catas diplomáticas y debates sobre temas de actualidad, el ciclo busca conectar problemáticas locales con el contexto global.

Chile, protagonista del primer encuentro

En su edición inaugural, el evento contará con la participación del Consulado de Chile, que formará parte de la charla titulada: “La relación bilateral argentino-chilena, la importancia de Mendoza”.

El encuentro pondrá el foco en los lazos estratégicos entre ambos países y el rol clave de Mendoza en esta relación.

Una propuesta que integra cultura, producción y diplomacia

“Diplomacia del Vino” es una iniciativa organizada junto a CEDEMA y Youth Diplomats.

El ciclo busca posicionar a Mendoza como un centro cultural y paradiplomático, promoviendo el intercambio entre el cuerpo consular, la comunidad universitaria y actores del entramado productivo.

Además, apunta a acercar a los estudiantes a la práctica de la diplomacia y el comercio exterior, difundiendo la historia y la identidad de las naciones participantes a través del vino.

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Cómo serán los encuentros de la "Diplomacia del Vino"

Cada jornada tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá:

  • Copa de bienvenida
  • Panel o entrevista con representantes diplomáticos
  • Espacio de networking
  • Presentación de una bodega vinculada al país invitado

La Municipalidad de Mendoza, epicentro de nuevas iniciativas internacionales

Con alianzas estratégicas con universidades, bodegas y organizaciones de paradiplomacia a nivel nacional e internacional, este ciclo se proyecta como una plataforma para potenciar la difusión cultural y comercial.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza reafirma su rol como epicentro de iniciativas que integran conocimiento, producción y proyección internacional.

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