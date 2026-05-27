"Diplomacia del Vino": análisis geopolítico y vino mendocino en un encuentro clave en Ciudad

El encuentro propone un espacio de diálogo distendido sobre temas vinculados a geopolítica, comercio internacional y cultura, bajo el concepto de soft power, acompañado por degustaciones de vinos de bodegas relacionadas histórica, cultural o comercialmente con la región invitada.
Especialistas y referentes del sector del vino participarán del encuentro
Participarán como expositores Andreas Vollmer, cónsul honorario de la República Federal de Alemania en Mendoza; Gabriel Conte, periodista especializado; y Graciela Rovera, empresaria del sector de comercio exterior y logística, integrante de ProMendoza y FEM.
La propuesta busca generar instancias de intercambio entre representantes diplomáticos, especialistas y actores del entramado productivo local, fortaleciendo el vínculo entre Mendoza y el escenario internacional a través de uno de sus principales emblemas culturales y económicos: el vino.
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Formación, networking y mirada internacional
“Diplomacia del Vino” ofrecerá además un espacio de formación, diálogo y networking mediante catas y paneles temáticos orientados a vincular la agenda local con la dinámica internacional.
Asimismo, la iniciativa apunta a fortalecer el intercambio entre el ámbito académico, el cuerpo consular y el sector productivo, contribuyendo a posicionar a Mendoza como un polo cultural y paradiplomático de referencia.
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través delformulario habilitado por la organización.