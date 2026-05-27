"Diplomacia del Vino": análisis geopolítico y vino mendocino en un encuentro clave en Ciudad

"Diplomacia del vino" en la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza llevará adelante la segunda edición de “Diplomacia del Vino ” , el ciclo de encuentros que combina el análisis de la actualidad internacional con la cultura vitivinícola mendocina . En esta oportunidad, el eje temático será: “Acuerdo Mercosur – Unión Europea. Perspectivas para la Región. Perspectivas para Mendoza” .

La actividad se desarrollará el próximo martes 2 de junio , de 18.45 a 21.00 horas , en Vinoteca Tradición , ubicada en avenida San Martín 2614 de Ciudad.

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El encuentro propone un espacio de diálogo distendido sobre temas vinculados a geopolítica, comercio internacional y cultura , bajo el concepto de soft power , acompañado por degustaciones de vinos de bodegas relacionadas histórica, cultural o comercialmente con la región invitada.

Participarán como expositores Andreas Vollmer , cónsul honorario de la República Federal de Alemania en Mendoza; Gabriel Conte , periodista especializado; y Graciela Rovera , empresaria del sector de comercio exterior y logística, integrante de ProMendoza y FEM.

La propuesta busca generar instancias de intercambio entre representantes diplomáticos, especialistas y actores del entramado productivo local, fortaleciendo el vínculo entre Mendoza y el escenario internacional a través de uno de sus principales emblemas culturales y económicos: el vino.

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Formación, networking y mirada internacional

“Diplomacia del Vino” ofrecerá además un espacio de formación, diálogo y networking mediante catas y paneles temáticos orientados a vincular la agenda local con la dinámica internacional.

Asimismo, la iniciativa apunta a fortalecer el intercambio entre el ámbito académico, el cuerpo consular y el sector productivo, contribuyendo a posicionar a Mendoza como un polo cultural y paradiplomático de referencia.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.