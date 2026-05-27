27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Vino

"Diplomacia del Vino": análisis geopolítico y vino mendocino en un encuentro clave en Ciudad

El ciclo “Diplomacia del Vino” tendrá una nueva edición en Ciudad con paneles, networking y degustaciones, vinculando la agenda internacional con la cultura vitivinícola mendocina.

Diplomacia del vino en la Ciudad de Mendoza.

"Diplomacia del vino" en la Ciudad de Mendoza.

La actividad se desarrollará el próximo martes 2 de junio, de 18.45 a 21.00 horas, en Vinoteca Tradición, ubicada en avenida San Martín 2614 de Ciudad.

Lee además
Ganadería y vino: qué ferias y exposiciones marcan la producción argentina

El calendario productivo 2026: todos los eventos clave de la ganadería y el vino argentino
Maridaje basado en plantas: las claves técnicas para combinar la gastronomía vegena con la acidez y estructura del vino

Maridaje vegano: cómo combinar platos veganos con vinos mendocinos

El encuentro propone un espacio de diálogo distendido sobre temas vinculados a geopolítica, comercio internacional y cultura, bajo el concepto de soft power, acompañado por degustaciones de vinos de bodegas relacionadas histórica, cultural o comercialmente con la región invitada.

Especialistas y referentes del sector del vino participarán del encuentro

Participarán como expositores Andreas Vollmer, cónsul honorario de la República Federal de Alemania en Mendoza; Gabriel Conte, periodista especializado; y Graciela Rovera, empresaria del sector de comercio exterior y logística, integrante de ProMendoza y FEM.

La propuesta busca generar instancias de intercambio entre representantes diplomáticos, especialistas y actores del entramado productivo local, fortaleciendo el vínculo entre Mendoza y el escenario internacional a través de uno de sus principales emblemas culturales y económicos: el vino.

image

Formación, networking y mirada internacional

“Diplomacia del Vino” ofrecerá además un espacio de formación, diálogo y networking mediante catas y paneles temáticos orientados a vincular la agenda local con la dinámica internacional.

Asimismo, la iniciativa apunta a fortalecer el intercambio entre el ámbito académico, el cuerpo consular y el sector productivo, contribuyendo a posicionar a Mendoza como un polo cultural y paradiplomático de referencia.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.

Temas
Seguí leyendo

La trama detrás de la deuda millonaria que afecta a productores vitivinícolas de Mendoza

Vino Argentino: Catena Zapata, Ribera del Cuarzo y Zuccardi, protagonistas de los Premios Winexplorers

Bodegas y empresas mendocinas refuerzan negocios en Brasil durante mayo

Cómo ayudar a Mateo, el pequeño alvearense que enfrenta un duro tratamiento médico

Una gran inversión llega a Guaymallén con dos nuevos centros comerciales y un exclusivo complejo corporativo

La Municipalidad de Mendoza conmemorará el Día de la Donación de Órganos con una actividad abierta al público

Malargüe acelera su transformación con millonaria inversión hotelera en pleno centro

Hamburguesa, papas y gaseosa por $10 mil: la promo que llega a Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
El Día de la Hamburguesa se celebrará en Godoy Cruz.

Hamburguesa, papas y gaseosa por $10 mil: la promo que llega a Godoy Cruz

Las Más Leídas

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

 Los 1.900 internos denuncian problemas sanitarios y restricciones en las comunicaciones.

Denuncian condiciones críticas en una de las cárceles más importantes de Mendoza

Recortes e incentivos a la inversión: de qué trata el plan de ajuste del oficialismo.

La Legislatura inició el debate del "plan motosierra" de Cornejo en casinos y el FTyC