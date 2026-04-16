Lanzaron "Diplomacia del Vino" en Mendoza, un ciclo que une relaciones internacionales y vitivinicultura

La Municipalidad de Mendoza fue sede del lanzamiento de “Diplomacia del Vino ” , un ciclo de charlas que busca integrar el mundo de las relaciones internacionales con la cultura vitivinícola.

La primera edición se realizó en la vinoteca Tradición Vinos y reunió a más de 40 asistentes en una jornada de intercambio, aprendizaje y vinculación .

Las reglas de oro para que el postre no arruine tu mejor vino

La actividad, organizada por la Ciudad de Mendoza junto a CEDEMA y Youth Diplomats, se desarrolló este 14 de abril en el marco de los 208 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Chile . En ese contexto, el encuentro inaugural puso el foco en la importancia estratégica de Mendoza dentro de este vínculo histórico.

La jornada contó con la participación del cónsul adjunto de Chile, Sergio Marinkovic , y del licenciado en Comunicación Augusto Grilli Fox, quien aportó su mirada desde el campo de las relaciones internacionales.

Durante el encuentro se abordaron el trabajo diplomático y paradiplomático que se desarrolla en la región, así como los avances actuales y las oportunidades de cooperación futura entre ambos países. Además, se generó un espacio de networking que permitió a los asistentes profundizar en los temas abordados y compartir experiencias.

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El vino como herramienta de integración

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el rol del vino como herramienta de “soft power”, destacando su valor como vehículo cultural, económico y de integración internacional.

El público estuvo conformado por estudiantes y graduados de carreras vinculadas a relaciones internacionales, derecho, comercio exterior y sommellerie, además de vecinos interesados en la temática. Esta diversidad favoreció el intercambio de miradas sobre la integración regional y la identidad vitivinícola de Mendoza.

Un ciclo con continuidad

“Diplomacia del Vino” se proyecta como un ciclo mensual que combinará catas, paneles con representantes diplomáticos y espacios de vinculación. El objetivo es acercar la práctica diplomática a la comunidad y fortalecer el diálogo entre el ámbito académico, el sector productivo y el cuerpo consular.