Ganadería y vino: qué ferias y exposiciones marcan la producción argentina

Argentina continúa consolidándose como uno de los países con mayor diversidad de recursos y actividades productivas de la región. La combinación entre agroindustria, tradición y desarrollo empresarial convierte al país en un actor estratégico para el comercio internacional . Sin embargo, más allá del impacto económico, las ferias y exposiciones agropecuarias también reflejan una identidad cultural ligada al trabajo, la producción y las economías regionales .

La producción agropecuaria es uno de los sectores económicos más importantes del país.

El deterioro de los caminos rurales preocupa al sector ganadero en el sur mendocino

En ese contexto, durante 2026 se desarrollarán distintas exposiciones y encuentros vinculados al sector ganadero y vitivinícola , dos pilares históricos de la economía argentina . Estos espacios no sólo funcionan como puntos de negocios para productores y empresarios, sino también como ámbitos de capacitación , intercambio tecnológico y generación de nuevas oportunidades comerciales .

Mendoza ocupa un lugar central dentro de ese mapa productivo, especialmente por su fuerte desarrollo vitivinícola y ganadero . Uno de los eventos más recientes fue la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , realizada del 7 al 10 de mayo en General Alvear , donde confluyeron productores, empresarios, funcionarios y referentes del sector.

fiesta nacional de la ganadería general alvear día de campo Encuentros y acuerdos: las exposiciones ganaderas ofrecen un crecimiento productivo. Foto: Archivo

A lo largo del país, distintas provincias también albergan grandes exposiciones agropecuarias que reúnen a inversores, consumidores y actores estratégicos de la producción nacional. Estos encuentros permiten fortalecer vínculos comerciales, impulsar economías regionales y promover la innovación en sectores clave.

La ganadería, por ejemplo, atraviesa un momento de fuerte relevancia económica. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, durante 2025 las exportaciones del sector superaron los 3.700 millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país.

Cuáles son las principales ferias ganaderas de Argentina

Expoagro

Aunque se realizó entre el 10 y el 13 de marzo, continúa siendo una de las megamuestras agroindustriales más importantes del país. El evento tuvo lugar en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en Buenos Aires, donde celebró su 20° aniversario con foco en maquinaria agrícola, genética bovina y tecnología aplicada a la nutrición animal.

Las Nacionales, con el apoyo de Expoagro

La edición 2026 se desarrollará en la Sociedad Rural de Corrientes, en la localidad de Riachuelo. El encuentro reunirá a criadores, jurados internacionales y especialistas en sanidad animal, con una subasta proyectada de más de 50 mil cabezas de ganado.

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La exposición se realizará del 24 al 29 de mayo y tendrá especial protagonismo de razas como Braford, Brangus y Brahman.

AgroActiva

La tradicional muestra a campo abierto se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe. El evento contará con remates ganaderos presenciales y vía streaming, además de capacitaciones técnicas y exhibiciones vinculadas a innovación productiva.

Exposición Rural de Palermo

Organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), es considerada la muestra ganadera más emblemática del país. Se realizará del 16 al 26 de julio en el Predio Ferial de Palermo, en Buenos Aires, y volverá a reunir a los grandes campeones de cada raza bovina, además de empresarios, dirigentes y figuras políticas nacionales.

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Expo Ganadera del Centro

Este encuentro especializado tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Córdoba. La propuesta buscará reunir a productores, cooperativas, startups y empresas vinculadas a la producción de carne y lácteos para debatir sobre innovación y futuro del sector.

Las fiestas ganaderas tradicionales que mantienen viva la identidad del campo:

Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano

Celebrada en Victorica, La Pampa, esta tradicional fiesta combina producción ganadera, cultura gaucha y actividades populares. La edición 2026 se realizó del 6 al 8 de febrero e incluyó espectáculos folclóricos, gastronomía regional y muestras artesanales.

Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Con sede en General Alvear, Mendoza, es considerada uno de los eventos ganaderos más importantes del oeste argentino. Surgió como la “Feria del Ternero Mendocino” y actualmente reúne exposiciones comerciales, remates físicos y tradicionales costillares a la llama. Su 45° edición se desarrolló entre el 7 y el 10 de mayo.

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Qué pasa con el vino: las exposiciones más importantes de Argentina

La vitivinicultura también ocupa un rol central dentro de la economía nacional. Mendoza lidera la producción de uva y vino del país y, durante la cosecha 2026, superó los 13 millones de quintales de uva procesada.

La presencia de viñedos y bodegas convirtió a la provincia en uno de los principales polos turísticos y productivos de Sudamérica. Al mismo tiempo, diferentes ferias y exposiciones del vino se consolidaron como espacios estratégicos para el networking, la promoción de etiquetas y el desarrollo comercial del sector.

Feria del Vino Maipú 2.jpeg Más allá de Mendoza: el vino va más allá de Argentina y conquista el mundo. Foto: Archivo

Ferias y eventos vitivinícolas destacados:

Chachingo Wine Fair

Creada por el reconocido enólogo Alejandro Vigil, es una de las ferias itinerantes con mayor crecimiento en Argentina. Durante el año realiza ediciones en Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Salta, Bariloche y Mar del Plata.

Dionisias Wine Fair

Se trata de la primera feria de vinos del país organizada exclusivamente por mujeres enólogas, agrónomas y propietarias de bodegas. Su sexta edición se realizó el 28 de febrero en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader, en Mendoza.

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Expo Delicatessen & Vinos

Este evento, realizado en Córdoba, combina gastronomía gourmet con algunas de las bodegas más reconocidas del país. Con el paso de los años se consolidó como una referencia dentro del calendario enogastronómico nacional.

Mendoza Wine Expo

Es una de las ferias con mayor trayectoria dentro de la industria vitivinícola mendocina. Habitualmente se desarrolla en hoteles de primer nivel y reúne a destacados exponentes del sector.

Premium Tasting

Considerada una de las experiencias enogastronómicas más importantes de Sudamérica, propone degustaciones de vinos de alta gama y catas a ciegas guiadas por especialistas y enólogos.

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Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables

El evento está enfocado en la producción responsable y sustentable. Reúne vinos orgánicos, biodinámicos y naturales elaborados por bodegas comprometidas con el cuidado ambiental.

Expo Vinos & Negocios

Es una de las principales ferias comerciales del sector. Reúne a cientos de productores y compradores profesionales en Buenos Aires y Mendoza. La edición 2026 se realizará el próximo 27 y 28 de mayo.

Ferias regionales y eventos emergentes:

Feria de Vinos de Argentina

Con formato boutique, este encuentro reúne a más de 30 bodegas en Tigre y combina degustaciones exclusivas con propuestas gastronómicas y destilerías premium.

Feria Sitevinitech

Del 12 al 14 de mayo, la provincia de Mendoza fue sede de la 8° edición de Sitevinitech, la feria internacional más importante del continente para la industria vitivinícola y agrícola, que se realizó en el complejo Las Naves de la Ciudad.

sitevinitech vino tecnologia, galería Sitevinitech 2026 marcó un antes y después en la provincia. Foto: Cristian Lozano

Expo Vino y Diseño

Se trata de un ciclo de encuentros desarrollado en distintos espacios de Mendoza, donde convergen bodegas emergentes, arte, diseño y música en vivo, en una propuesta orientada a nuevos públicos y consumidores jóvenes.