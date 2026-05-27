Banco Nación llega a Agroactiva 2026 con créditos, tasas especiales y financiamiento para el campo

Por segundo año consecutivo, el Banco Nación será el principal sponsor de Agroactiva 2026 , la exposición agropecuaria a cielo abierto más importante de Latinoamérica. La entidad desembarcará en Armstrong, Santa Fe , con una fuerte propuesta financiera para el sector, que incluirá las mejores tasas, acuerdos especiales con fabricantes y concesionarias, y una oferta inédita de financiamiento que será presentada durante la muestra.

La edición 2026 de Agroactiva se desarrollará del 3 al 6 de junio y tendrá nuevamente al Banco Nación como uno de los grandes protagonistas del evento. Tras un 2025 récord en materia de financiamiento agroindustrial , la entidad buscará profundizar su vínculo con productores, empresas y fabricantes del sector.

El antecedente inmediato marca la magnitud de la apuesta. Durante 2025, el Banco Nación alcanzó desembolsos equivalentes a 6.500 millones de dólares destinados al sector agroindustrial, consolidándose como uno de los principales motores financieros del campo argentino.

Además, uno de cada tres equipos agrícolas de fabricación nacional vendidos el año pasado fue financiado por la entidad bancaria, un dato que refleja el peso del BNA en el mercado de maquinaria agrícola.

“Luego de haber alcanzado un récord histórico de financiamiento al sector agroindustrial en la edición pasada, el Banco Nación vuelve a posicionarse como naming sponsor y aliado estratégico del campo argentino en la muestra, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo federal y uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional”, señalaron desde la entidad.

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Créditos, acuerdos y tasas especiales para productores

Para Agroactiva 2026, el Banco Nación prepara una propuesta comercial especialmente diseñada para el evento. Según adelantaron, ofrecerá condiciones crediticias que todavía no estuvieron disponibles durante este año para el sector agropecuario.

La iniciativa incluirá convenios específicos con fabricantes de maquinaria, concesionarias y gobiernos provinciales para facilitar el acceso a bienes de capital, insumos y equipamiento. El objetivo es acercar herramientas financieras concretas a productores y empresas en el mismo espacio donde se realizan muchas de las decisiones de inversión más importantes del año para el agro.

“La presencia institucional del BNA en el evento forma parte de una política sostenida de acompañamiento al campo y a toda la cadena de producción, acercando herramientas financieras competitivas, asistencia crediticia y soluciones adaptadas a las necesidades de productores, fabricantes y empresas”, indicaron desde el banco.

Con stand propio y acompañado por otras ocho entidades bancarias, el Banco Nación buscará convertirse durante cuatro días en el principal centro financiero de la exposición. Agroactiva celebrará su edición número 32 en un predio de 250 hectáreas ubicado en Armstrong, sobre la intersección de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional 178. La organización espera superar los 270.000 visitantes y contar con más de 1.100 expositores.