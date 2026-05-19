19 de mayo de 2026
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Banco Nación lanzó un beneficio en farmacias y muchos jubilados ya lo usan

El Banco Nación lanzó una promoción en farmacias que ya comenzó a ser aprovechada por muchos jubilados y adultos mayores en todo el país. Mirá los detalles.

Banco Nación lanzó un beneficio en farmacias y muchos jubilados ya lo usan

Banco Nación lanzó un beneficio en farmacias y muchos jubilados ya lo usan

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en farmacias que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar.

farmacia
Compras en hasta 3 cuotas sin interés con Banco Nación en farmacias

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Así funciona el beneficio en farmacias de Banco Nación que aprovechan miles de jubilados

El Banco Nación lanzó una promoción especial en farmacias adheridas que permite realizar compras en hasta 3 cuotas sin interés, un beneficio que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar para aliviar los gastos en medicamentos y productos esenciales. La iniciativa alcanza a cadenas como Farmashop, Farmacias del Águila S.A. y Farmacia Rivadavia, entre otras, cuyos locales pueden consultarse en el sitio oficial de la entidad.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá utilizarse exclusivamente los días lunes. La propuesta apunta especialmente a jubilados y adultos mayores que buscan alternativas para cuidar el bolsillo frente al aumento de precios.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La operación puede realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en supermercados, combustibles, ópticas, librerías y tecnología. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.

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