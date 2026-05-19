Banco Nación lanzó un beneficio en farmacias y muchos jubilados ya lo usan

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en farmacias que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar.
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Compras en hasta 3 cuotas sin interés con Banco Nación en farmacias
Así funciona el beneficio en farmacias de Banco Nación que aprovechan miles de jubilados
El Banco Nación lanzó una promoción especial en farmacias adheridas que permite realizar compras en hasta 3 cuotas sin interés, un beneficio que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar para aliviar los gastos en medicamentos y productos esenciales. La iniciativa alcanza a cadenas como Farmashop, Farmacias del Águila S.A. y Farmacia Rivadavia, entre otras, cuyos locales pueden consultarse en el sitio oficial de la entidad.
El beneficio estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá utilizarse exclusivamente los días lunes. La propuesta apunta especialmente a jubilados y adultos mayores que buscan alternativas para cuidar el bolsillo frente al aumento de precios.
Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La operación puede realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.
La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en supermercados, combustibles, ópticas, librerías y tecnología. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.