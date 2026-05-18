18 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Santiago del Moro confirmó las reglas del repechaje en Gran Hermano. Hay 16 aspirantes para entrar al reality, pero dos figuras se bajaron por completo.

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

 Por Analía Martín

El conductor Santiago del Moro confirmó la lista definitiva de 16 exparticipantes que buscan reingresar a Gran Hermano mediante el voto del público. La esperada instancia del repechaje se definirá el próximo miércoles con la vuelta de cuatro jugadores a la competencia. Dos lugares serán otorgados por la gente y otros dos mediante el Golden Ticket.

Los jugadores que ahora están fuera de la casa ya empezaron a activar sus campañas en las redes sociales. Entre los nombres confirmados se destacan figuras como Kennys Palacios, Grecia Colmenares, Franco Poggio, Lola Tomaszeuski y Brian Sarmiento. Ellos prometen revolucionar la convivencia diaria. A la nómina se suman La Maciel, Nick Sícaro, Jenny Mavinga, Carmiña Masi, Martin Rodríguez, Tomy Riguera, Danelik Galazán, Carlota Bigiliani, Lolo Poggio, Yipio Pintos y Nazareno Pompei.

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Los exparticipantes que participan del repechaje de Gran Hermano, generación dorada

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¿Qué ex participantes de Gran Hermano rechazaron volver en el repechaje?

A pesar del enorme deseo de la mayoría por reingresar, la gran sorpresa de la noche la dieron dos exjugadoras. Daniela de Lucía explicó que priorizará su salud por estudios médicos postergados. Por su parte, Solange Abraham también comunicó su negativa rotunda ante las cámaras. La joven prefirió guardarse los motivos personales de su decisión. Ambas bajas sensibles encendieron los debates en las plataformas digitales.

Estas ausencias dejaron un sabor amargo entre los fanáticos del programa. Al mismo tiempo, llamó la atención la falta en el estudio de Lucero, Divina y Andrea del Boca. Su faltazo alimentó los rumores sobre posibles sorpresas de la producción. Los televidentes ya especulan con el uso de los famosos Golden Tickets. Esos pases dorados permitirían un ingreso sorpresivo más adelante.

Daniela de Lucía y Solange Abraham de GH generación Dorada
Las dos exparticipantes de Gran Hermano, generación dorada que le dijeron no al repechaje de Gran Hermano

Las dos exparticipantes de Gran Hermano, generación dorada que le dijeron no al repechaje de Gran Hermano

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de reingreso al reality?

El conductor del programa detalló las estrictas pautas de convivencia que se aplicarán de inmediato. El próximo miércoles se concretará el regreso de cuatro jugadores en total. Dos de ellos entrarán por el voto popular. Los otros dos lo harán mediante los boletos dorados. La llegada de los nuevos integrantes obligará a un reseteo total de la casa.

La regla fundamental establece que los participantes originales deberán mudarse a una sola habitación. Allí dormirán juntos durante las primeras jornadas de convivencia. Los cuatro jugadores que logren reingresar ocuparán el otro cuarto vacío. Esto generará una división física y estratégica sumamente marcada. El objetivo de la producción es medir la resistencia de los que siguen adentro.

La tensión se siente de cara a una gala clave. Los competidores originales tendrán que reestructurar sus alianzas en tiempo récord. Necesitan sobrevivir al impacto de la información fresca del afuera. El público ya tiene en sus manos el poder absoluto del voto.

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