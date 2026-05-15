¡Sorpresas en Gran Hermano 2026! Así quedó la placa final de esta semana

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación.
Anoche, Gran Hermano vivió una nueva gala llena de tensión. Cinzia Francischiello recibió una dura sanción por brindar información del exterior, lo que la llevó de manera sorpresiva a la placa.
Cuando quedaban siete participantes en riesgo, solo uno logró salvarse: Juan “Juanicar” Caruso. Al conocer la noticia, no pudo ocultar su alegría y emoción, siendo además el participante que recibió más votos positivos de todos.
Embed - Cómo quedó la placa negativa de la semana 12 de Gran Hermano 2026 tras la salvación
De esta manera, la placa negativa de la semana quedó conformada por Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y Cinzia Francischiello.