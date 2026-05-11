Cinzia destrozó a Emanuel y estallaron las internas tras la visita de Santiago del Moro

La tensión en la casa de Gran Hermano alcanzó su punto máximo durante la cena especial del domingo. Cinzia Francischiello protagonizó un enfrentamiento histórico al arremeter contra Emanuel Di Gioia, tildándolo de "machista y cobarde", dejando a todos los participantes en un silencio absoluto mientras Santiago del Moro observaba el estallido de la convivencia.

El conflicto se desató cuando el conductor les pidió que revelaran a quién querían fuera de la casa. Cinzia aprovechó el momento para despacharse contra Emanuel con una dureza pocas veces vista en este reality . "Quiero que se vaya porque es narcisista y cagón", lanzó la venezolana ante la mirada atónita de sus compañeros.

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Además de los insultos, Cinzia cuestionó la estrategia de juego de Di Gioia, acusándolo de usar "guardaespaldas" para protegerse y de exponer a otros jugadores para salvar su propio pellejo. Emanuel, visiblemente incómodo, intentó restarle importancia al ataque diciendo que no le interesaba entrar en un "versus" con ella, aunque su cara demostraba otra cosa.

La polémica de la torta y la soledad de Emanuel

Tras la salida de Del Moro, la polémica continuó pero de forma oculta. Emanuel y Franco Zunino fueron captados por las cámaras del reality escondiendo una porción gigante de la torta Rogel en un armario. Este gesto egoísta, que el resto de los participantes no advirtió, generó un fuerte repudio en las redes sociales.

Lo más llamativo de la noche fue el aislamiento de Emanuel dentro de la casa. Salvo por un abrazo de Gladys "La Bomba Tucumana", ninguno de los otros hermanitos salió en su defensa tras los ataques de Cinzia. Esto deja en evidencia que las alianzas de Gran Hermano están más frágiles que nunca.

Emanuel y Zunino guardando comida 1 Gran Hermano | La secuencia en la que Emanuel y Zunino esconden un pedazo de pastel que trajo Santiago del Moro en su primera visita a la casa

Emanuel y Zunino guardando comida 2 Gran Hermano | La secuencia en la que Emanuel y Zunino esconden un pedazo de pastel que trajo Santiago del Moro

Clima de eliminación para este lunes

Las tensiones quedaron a flor de piel de cara a la Gala de Eliminación de este lunes 11 de mayo. El clima de inestabilidad es total y el gesto de ocultar comida podría ser el clavo final para la imagen de Emanuel ante el público que decide el destino de los jugadores.

Habrá que ver si el resto de los integrantes de Gran Hermano se entera de la maniobra de la torta y cómo impacta el "sincericidio" de Cinzia en las votaciones finales. El juego está más picante que nunca y nadie tiene su lugar asegurado en la casa más famosa del país.