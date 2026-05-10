10 de mayo de 2026
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Mauro Icardi

Mauro Icardi le dedicó un emotivo mensaje a sus hijas y apuntó contra Wanda Nara

Tras consagrarse campeón con el Galatasaray, Mauro Icardi compartió un emotivo mensaje dedicado a Francesca e Isabella. Duras críticas a Wanda Nara.

Mauro Icardi destacó el rol fundamental que ocupan sus hijas en su vida y dejó una promesa cargada de emoción

Mauro Icardi destacó el rol fundamental que ocupan sus hijas en su vida y dejó una promesa cargada de emoción

Por Sitio Andino MuchoShow

En medio de las repercusiones por sus festejos junto a Rufina, Magnolia y Amancio (los hijos de la China Suárez), Mauro Icardi decidió compartir un profundo mensaje dedicado a sus hijas, Francesca e Isabella, luego de consagrarse campeón con el Galatasaray.

El delantero utilizó sus redes sociales para publicar una foto retro en la que se lo veía junto a las niñas en una cancha, ambas luciendo camisetas del club turco. "Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas", escribió el futbolista, dejando en evidencia la importancia que tienen sus hijas en este momento de su vida personal y profesional.

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El fuerte descargo contra Wanda Nara

Sin embargo, el mensaje no quedó únicamente en lo emotivo. Minutos después, Icardi lanzó un contundente descargo en el que hizo referencia al conflicto judicial y mediático que mantiene desde hace meses con Wanda Nara.

"Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos", expresó el delantero.

En la misma publicación, el futbolista aseguró que intentaron instalar públicamente la idea de una ruptura definitiva en el vínculo con sus hijas. "Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros", escribió.

mauro icardi
Mauro Icardi decidió compartir un profundo mensaje dedicado a sus hijas.

Mauro Icardi decidió compartir un profundo mensaje dedicado a sus hijas.

"El amor real no se destruye"

A lo largo del mensaje, Icardi remarcó que, pese a los conflictos y la exposición mediática, el vínculo con Francesca e Isabella continúa intacto.

"Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día", sostuvo. Y agregó: "Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di".

Además, el delantero aseguró que cada uno de sus logros personales y profesionales también están dedicados a ellas. "Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido", manifestó.

Mauro Icardi
El delantero aseguró que cada uno de sus logros personales y profesionales también están dedicados a ellas.

El delantero aseguró que cada uno de sus logros personales y profesionales también están dedicados a ellas.

El emotivo cierre para sus hijas

Sobre el final de la publicación, Mauro Icardi volvió a destacar el rol fundamental que ocupan sus hijas en su vida y dejó una promesa cargada de emoción.

"Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande", expresó.

Y concluyó: "Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre".

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