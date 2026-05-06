6 de mayo de 2026
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Qué le pasó a Manuel Ibero en Gran Hermano: el momento que lo quebró

Conmoción en Gran Hermano tras el desgarrador llanto de Manuel Ibero, que generó preocupación. En esta nota, te contamos qué ocurrió en el reality.

Qué le pasó a Manuel Ibero en Gran Hermano: el momento que lo quebró

Qué le pasó a Manuel Ibero en Gran Hermano: el momento que lo quebró

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el desgarrador llanto de Manuel Ibero generó preocupación tanto dentro como fuera de la casa.

Triste momento en Gran Hermano: Manuel Ibero se quebró tras recibir una dolorosa noticia

Todo comenzó cuando el Big llamó a Manuel Ibero al SUM de la casa de Gran Hermano. Lo que él no sabía era que iba a recibir la peor noticia de todas. Con autorización de su familia y el permiso de la producción para romper el aislamiento, el participante fue informado de la muerte de Ámbar, su perra de seis años.

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Tras enterarse de lo sucedido, Ibero salió llorando desconsoladamente, lo que generó preocupación tanto en sus compañeros como en los televidentes que seguían el programa en vivo.

Embed - Manu Ibero se quebró al enterarse de la muerte de su perra Ámbar - Gran Hermano 2026

Manuel les contó a sus compañeros que Ámbar murió mientras dormía y sin sufrir, pero igualmente lamentó profundamente no haber podido acompañarla en sus últimos momentos de vida. De inmediato recibió el apoyo y consuelo de sus compañeros y, en redes sociales, numerosos fanáticos del formato empatizaron con él y le dejaron mensajes de aliento.

Manuel Ibero, su perra, Gran Hermano
Manuel Ibero de Gran Hermano junto a su perra, Ámbar

Manuel Ibero de Gran Hermano junto a su perra, Ámbar

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