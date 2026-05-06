Qué le pasó a Manuel Ibero en Gran Hermano: el momento que lo quebró

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el desgarrador llanto de Manuel Ibero generó preocupación tanto dentro como fuera de la casa .

Todo comenzó cuando el Big llamó a Manuel Ibero al SUM de la casa de Gran Hermano. Lo que él no sabía era que iba a recibir la peor noticia de todas. Con autorización de su familia y el permiso de la producción para romper el aislamiento , el participante fue informado de la muerte de Ámbar, su perra de seis años .

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Tras enterarse de lo sucedido, Ibero salió llorando desconsoladamente , lo que generó preocupación tanto en sus compañeros como en los televidentes que seguían el programa en vivo.

Embed - Manu Ibero se quebró al enterarse de la muerte de su perra Ámbar - Gran Hermano 2026

Manuel les contó a sus compañeros que Ámbar murió mientras dormía y sin sufrir, pero igualmente lamentó profundamente no haber podido acompañarla en sus últimos momentos de vida. De inmediato recibió el apoyo y consuelo de sus compañeros y, en redes sociales, numerosos fanáticos del formato empatizaron con él y le dejaron mensajes de aliento.

Manuel Ibero, su perra, Gran Hermano Manuel Ibero de Gran Hermano junto a su perra, Ámbar

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