¿Se va de Gran Hermano 2026? Gladys La Bomba Tucumana estalló y amenazó con irse

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un clip en el que Gladys La Bomba Tucumana estalló de furia y amenazó con abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada . En esta nota, te contamos qué pasó y cuáles fueron los motivos.

Desde hace varios días, la cantante viene protagonizando fuertes cruces con Luana Fernández a raíz de Franco Zunino . Estos picantes idas y vueltas generaron un clima cada vez más tenso dentro de la casa, marcado por celos, reproches y acusaciones constantes.

Recientemente, ambas volvieron a tener un cara a cara y, según Gladys, el conflicto escaló a un plano personal que no estuvo dispuesta a tolerar .

"Si yo te digo así es feo. Tal vez algunas personas pueden soportarlo y yo no , porque no tengo necesidad", disparó en una charla frente a sus compañeros. " Tengo 60 años, una vida y una carrera hecha, una familia. Ustedes son jovencitas ...", agregó, visiblemente afectada.

Embed - "Vótenme para que me vaya": La Bomba se quiere ir de la casa - Gran Hermano 2026

Aunque Cinzia Francischiello intentó calmarla argumentando que los ataques son parte del formato, La Bomba fue tajante al señalar que lo ocurrido fue de una gravedad extrema. Según su relato, Luana le habría lanzado una acusación irreproducible: "Grave es que alguien te diga 'vos sos una prostitut* y viniste acá a sacarme mi marido'. ¿A una señora de 60 años? Yo no la disculpo una mierd* y no me interesa nada", sentenció la cantante.

Sobre su vínculo con Franco Zunino, aclaró: "Yo no estaba antes y no sabía si se había casado o no con el chico, y yo tampoco lo busqué a él, ni él a mí. Estábamos jugando". Por ahora, Gladys continúa en la casa, aunque no descarta irse si la situación se repite.

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