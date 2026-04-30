Gran Hermano: la inesperada cantidad de nominados y el tipo de votación de la placa

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará .

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Durante esta semana, el movimiento del líder alteró el juego desde el arranque en Gran Hermano. Manuel Ibero, quien fue elegido por Tamara Paganini para realizar la fulminante, decidió enviar directamente a placa a Emanuel Di Gioia y Luana Fernández , sin pasar por la instancia habitual de votación.

Luego ocurrió algo que sorprendió a los fanáticos del reality. Santiago del Moro anunció que, tras el paso de todos los participantes por el confesionario, la placa quedó conformada por casi toda la casa, con la única excepción de la líder, Tamara .

Sin título La sorpresiva placa de nominados de Gran Hermano

De esta manera, los nominados son Cinzia Francischiello (quien ingresó tras la expulsión de Solange Abraham), Danelik Galazan, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juani Car, Gladys “La Bomba” Tucumana, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Nazareno Pompei, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli y Franco Zunino. A ellos se suman los fulminados Luana Fernández y Emanuel Di Gioia.

La placa será positiva durante las primeras 24 horas. Luego de que el jueves bajen los participantes más votados por el público, pasará a ser negativa hasta la gala de eliminación.

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