Gran Hermano: Tamara Paganini recordó a sus bebés fallecidos y terminó en crisis nerviosa

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Después de un momento de confesiones, Tamara Paganini se quebró al recordar a sus bebés fallecidos y terminó en una crisis nerviosa.

El desgarrador relato de Tamara Paganini sobre la pérdida de sus bebés en Gran Hermano Tras abrir su corazón, Tamara Paganini compartió uno de los momentos más duros de su vida y relató, entre lágrimas, la pérdida de sus bebés: “Después de 22 años buscando un bebé, con parejas o incluso estando sola, con mi novio falló una primera inseminación, así que hicimos una segunda y a los diez días me avisaron que había prendido y que capaz eran mellizos. Creo que ese fue el momento más lindo de mi vida: cuando pude saltar de alegría con mi novio porque era el bebé más esperado de mi familia”.

Luego, continuó con su testimonio, recordando cómo se desarrolló el embarazo: “Eran un varón y una nena. Era como que la vida se había resarcido de tanta mier… y me daba algo lindo, un final lindo. Vinieron complicaciones, me dijeron que el nene no iba a sobrevivir y que la nena sí. Era raro porque no sabés que sentir durante un embarazo así. Me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, y estuve feliz porque Donatella parecía estar bien. No puedo decir que fue el día más feliz de mi vida porque a los 3 minutos ya tenía a Vitorio en brazos y se murió”.

Más adelante, se refirió al momento más doloroso que atravesó días después: “Tampoco fue el peor momento. El peor momento de mi vida fue a los 10 días. Ella mejoraba y empeoraba hasta que un día me llamó la jefa del sector donde están las incubadoras, me dijo que llame a mi novio y ya me adelantó que cuando estuviera con el aparato que la ayudaba a respirar no iba a poder evolucionar. Lo esperamos a mi pareja, llegó y la doctora le dijo todo lo que a mí me había dicho. No me olvido más la cara de Sebastián cuando la miraba a ella y después a mí, sin entender. No caía y yo le tuve que decir ‘¿entendés? Donatella se va a morir’. Creo que me dolió más su no reacción a que se largara a llorar”, continuó Tamara.

Embed - Tamara Paganini relató cómo murieron sus bebés recién nacidos - Gran Hermano 2026 Con la voz quebrada, también describió la difícil decisión que tuvo que tomar: “Si la dejábamos en incubadora iba a poder vivir no sé cuánto tiempo y tuvimos que decidir cuándo desconectarla. A partir de ahí hubo un montón de peores momentos. Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar, y que por más que yo la tuviese fuerte se me iba. En algún momento teníamos que decidir largarla, teníamos que dejarla. Le pusieron el conjunto que teníamos preparado para cuando saliera del hospital, me la volvieron a dar hasta que hubo que llevarla a la incubadora vacía para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. No podíamos darle la espalda por más que estuviera muerta hace horas...”. “Si me decían ‘no aguantó’ o ‘se murió’, bueno, pero tener que decidir que no viviese más por esos cables se sintió como que tenía que matarla”, expresó Paganini completamente quebrada, antes de no poder continuar hablando y terminar en una crisis nerviosa, contenida por sus compañeros entre gritos y llanto. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.