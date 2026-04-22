Pincoya lo pinchó, Brian Sarmiento habló de más y fue castigado por Gran Hermano

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, un cruce entre Pincoya y Brian Sarmiento derivó en una sanción para el exfutbolista.
Provocación, reacción y sanción: el conflicto entre Pincoya y Brian Sarmiento
Todo comenzó cuando Brian Sarmiento ingresó al confesionario de Gran Hermano. Allí, se dirigió al “pueblo argentino” y aseguró que Jennifer “Pincoya” Torres estaba provocando la falta de comida, por lo que consideró que merecía la fulminante.
Minutos después, todos se encontraban reunidos en el salón principal. En ese contexto, Pincoya empezó a provocarlo, lo que desató la reacción del exfutbolista, quien lanzó: “Obvio, más vale. Por faltar el respeto, a todos nos faltaste el respeto, a todo el pueblo argentino. Por eso te hago la fulminante, para que te vayas”.
Embed - La placa de la semana 9 comenzó a formarse anulando una fulminante y el liderazgo - Gran Hermano
Esa frase terminó siendo clave. Poco más tarde, el Big se comunicó con los participantes y anunció el castigo para Sarmiento, ya que no está permitido el voto cantado: “Acabas de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Es un voto cantando antes de conformarse la placa”.
Por otro lado, le habló a Pincoya: “Bajas de placa”. Ante esto, la jugadora reaccionó con una risa y expresó: “Feliz”. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.