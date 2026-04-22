22 de abril de 2026
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Brian Sarmiento

Pincoya lo pinchó, Brian Sarmiento habló de más y fue castigado por Gran Hermano

Este martes en Gran Hermano Generación Dorada 2026, un cruce entre Pincoya y Brian Sarmiento terminó en sanción. Enterate qué pasó.

Pincoya lo pinchó, Brian Sarmiento habló de más y fue castigado por Gran Hermano

Pincoya lo pinchó, Brian Sarmiento habló de más y fue castigado por Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, un cruce entre Pincoya y Brian Sarmiento derivó en una sanción para el exfutbolista.

Provocación, reacción y sanción: el conflicto entre Pincoya y Brian Sarmiento

Todo comenzó cuando Brian Sarmiento ingresó al confesionario de Gran Hermano. Allí, se dirigió al “pueblo argentino” y aseguró que Jennifer “Pincoya” Torres estaba provocando la falta de comida, por lo que consideró que merecía la fulminante.

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Minutos después, todos se encontraban reunidos en el salón principal. En ese contexto, Pincoya empezó a provocarlo, lo que desató la reacción del exfutbolista, quien lanzó: “Obvio, más vale. Por faltar el respeto, a todos nos faltaste el respeto, a todo el pueblo argentino. Por eso te hago la fulminante, para que te vayas”.

Embed - La placa de la semana 9 comenzó a formarse anulando una fulminante y el liderazgo - Gran Hermano

Esa frase terminó siendo clave. Poco más tarde, el Big se comunicó con los participantes y anunció el castigo para Sarmiento, ya que no está permitido el voto cantado: “Acabas de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Es un voto cantando antes de conformarse la placa”.

Por otro lado, le habló a Pincoya: “Bajas de placa”. Ante esto, la jugadora reaccionó con una risa y expresó: “Feliz”. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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