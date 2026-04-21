Amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza: detuvieron y enviaron a la cárcel a una madre

Una de las tantas amenazas que se viralizaron en las redes sociales.

La justicia de la Provincia de Mendoza ordenó la detención y posterior traslado a la cárcel de la madre del alumno que el viernes pasado llevó una réplica de arma de fuego a la escuela, luego de que este martes se vinculara al menor con una de las cientos de amenazas de tiroteo en distintos establecimientos.

Así lo confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, desde donde agregaron que por la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta de la participación del menor, la mujer fue acusada de intimidación pública agravada por la participación de un menor, delito que prevé penas de 3 a 8 años de cárcel.

De esta forma, hoy se confirmó el pedido del fiscal Juan Manuel Sánchez sobre el traslado de la sospechosa a la penitenciaría provincial.

Desde la fiscalía indicaron que al momento de cometer el delito, “ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y la alerta que se venía generando por las amenazas”

“Se valoró la particular situación de instigar a un adolescente del cual resulta ser progenitora, sumado a la severidad de la escala penal del delito endilgado, todo lo cual se traduce en una expectativa de pena de cumplimiento efectivo”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El traslado a la penitenciaría de dicha sospechosa se confirmó en un día donde se sumaron más amenazas de tiroteo en distintas escuelas de la provincia, obligando a la Dirección General de Escuelas a realizar nuevamente el protocolo establecido para este tipo de casos.