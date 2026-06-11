11 de junio de 2026
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Provincia de Mendoza

Investigación Criminalística en Mendoza: dónde estudiar una carrera con amplia salida laboral

El Instituto Superior Juan Vucetich ofrece la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística en Mendoza. Tiene una duración de tres años con título oficial. Conocé el plan de estudios.

La criminalística combina ciencia, tecnología, investigación y compromiso social.

La criminalística combina ciencia, tecnología, investigación y compromiso social.

 Por Carla Canizzaro

Cuando ocurre un hecho delictivo, cada detalle puede ser importante para descubrir la verdad. En ese proceso, los investigadores criminalísticos cumplen un rol fundamental. Son los profesionales encargados de analizar la escena, recolectar evidencias, preservar pruebas y aportar información científica que permita esclarecer los hechos y colaborar con la Justicia de la provincia de Mendoza.

Con el objetivo de formar especialistas altamente capacitados en esta área, el Instituto Superior Juan Vucetich ofrece la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística, una carrera de tres años de duración con título oficial de validez nacional y una amplia salida laboral.

Qué es la Investigación Criminalística

La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias para identificar, recolectar, analizar e interpretar evidencias vinculadas a hechos delictivos. Su objetivo es transformar esos indicios en pruebas periciales que contribuyan al esclarecimiento de causas judiciales.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias.

La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias.

Los profesionales de esta área intervienen en escenarios complejos donde resulta indispensable reconstruir los hechos a través de procedimientos técnicos y científicos. "Los egresados contribuyen al esclarecimiento de situaciones que requieren intervención pericial y apoyo a la administración de Justicia", explicó Luis Canziani, representante legal del Instituto Superior Juan Vucetich.

Una carrera abierta a toda la comunidad

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta académica es que no es necesario pertenecer a fuerzas policiales o de seguridad para cursarla. La formación está destinada a cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la investigación criminal, la pericia y el análisis forense.

Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos que fortalecen sus capacidades de observación, análisis e investigación. "Los estudiantes adquieren competencias que les permiten interpretar evidencias y actuar con responsabilidad ética y profesional en distintos ámbitos relacionados con la Justicia y la seguridad", destacó Canziani.

Dónde puede trabajar un técnico en Investigación Criminalística

La salida laboral es uno de los principales atractivos de la carrera. Una vez recibidos, los profesionales pueden desempeñarse como: técnico de apoyo de la Suprema Corte de Justicia o cómo auxiliar de fiscales. Además, trabajarán como peritos en organismos públicos y privados.

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Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos.

Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos.

También podrán integrar dependencias de tránsito, colaboradores en agencias de seguros, se desempeñarán en el Poder Judicial o la Policía de Mendoza.

Además, al finalizar sus estudios, los egresados pueden gestionar su matrícula profesional ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ampliando sus oportunidades laborales y su desarrollo profesional.

Formación presencial y aprendizaje práctico

Las clases se desarrollan de manera presencial en la sede ubicada en Rioja 944 de Ciudad de Mendoza, donde los estudiantes acceden a una formación integral basada en el contacto directo con docentes especializados y compañeros de cursado.

La propuesta académica incluye actividades prácticas, talleres específicos, análisis de casos reales y espacios de aprendizaje orientados a la aplicación profesional de los conocimientos adquiridos.

El Plan de Estudios completo de la Tecnicatura en Investigación Criminalística

Primer Año

  • Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad
  • Fotografía Pericial
  • Introducción a la Criminalística
  • Matemática
  • Psicología Jurídica y Forense
  • Aspectos Procesales y Administrativos del Peritaje
  • Física I
  • Técnicas de Investigación Documentológica
  • Sistemas de Identificación Humana
  • Práctica Profesionalizante I

Segundo Año

  • Dibujo Pericial I
  • Dibujo Pericial II
  • Física II
  • Aspectos Legales del Peritaje
  • Inglés Técnico I
  • Inglés Técnico II
  • Informática Aplicada I
  • Informática Aplicada II
  • Técnicas de Investigación Balística
  • Técnicas de Investigación Accidentológica
  • Química Aplicada I
  • Química Aplicada II
  • Práctica Profesionalizante II

Tercer Año

  • Investigación Criminal con Perspectiva de Género
  • Ética Profesional
  • Metodología de la Investigación
  • Gestión de Calidad
  • Medicina Legal I
  • Medicina Legal II
  • Criminología
  • Estadística
  • Práctica Profesionalizante III

Una carrera para quienes buscan marcar la diferencia

La criminalística combina ciencia, tecnología, investigación y compromiso social. Se trata de una profesión que permite colaborar activamente con la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento del sistema judicial.

Para quienes sienten interés por la investigación, el análisis de evidencias y el trabajo pericial, la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística del Instituto Superior Juan Vucetich representa una excelente oportunidad de formación profesional con amplias perspectivas laborales y reconocimiento en todo el país.

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