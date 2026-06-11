Investigación Criminalística en Mendoza: dónde estudiar una carrera con amplia salida laboral

Cuando ocurre un hecho delictivo, cada detalle puede ser importante para descubrir la verdad. En ese proceso, los investigadores criminalísticos cumplen un rol fundamental. Son los profesionales encargados de analizar la escena, recolectar evidencias, preservar pruebas y aportar información científica que permita esclarecer los hechos y colaborar con la Justicia de laprovincia de Mendoza.
Con el objetivo de formar especialistas altamente capacitados en esta área, el Instituto Superior Juan Vucetich ofrece la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística, una carrera de tres años de duración con título oficial de validez nacional y una amplia salida laboral.
Qué es la Investigación Criminalística
La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias para identificar, recolectar, analizar e interpretar evidencias vinculadas a hechos delictivos. Su objetivo es transformar esos indicios en pruebas periciales que contribuyan al esclarecimiento de causas judiciales.
Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias.
Foto: Cristian Lozano
Los profesionales de esta área intervienen en escenarios complejos donde resulta indispensable reconstruir los hechos a través de procedimientos técnicos y científicos. "Los egresados contribuyen al esclarecimiento de situaciones que requieren intervención pericial y apoyo a la administración de Justicia", explicó Luis Canziani, representante legal del Instituto Superior Juan Vucetich.
Una carrera abierta a toda la comunidad
Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta académica es que no es necesario pertenecer a fuerzas policiales o de seguridad para cursarla. La formación está destinada a cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la investigación criminal, la pericia y el análisis forense.
Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos que fortalecen sus capacidades de observación, análisis e investigación. "Los estudiantes adquieren competencias que les permiten interpretar evidencias y actuar con responsabilidad ética y profesional en distintos ámbitos relacionados con la Justicia y la seguridad", destacó Canziani.
Dónde puede trabajar un técnico en Investigación Criminalística
La salida laboral es uno de los principales atractivos de la carrera. Una vez recibidos, los profesionales pueden desempeñarse como: técnico de apoyo de la Suprema Corte de Justicia o cómo auxiliar de fiscales. Además, trabajarán como peritos en organismos públicos y privados.
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Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos.
También podrán integrar dependencias de tránsito, colaboradores en agencias de seguros, se desempeñarán en el Poder Judicial o la Policía de Mendoza.
Además, al finalizar sus estudios, los egresados pueden gestionar su matrícula profesional ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ampliando sus oportunidades laborales y su desarrollo profesional.
Formación presencial y aprendizaje práctico
Las clases se desarrollan de manera presencial en la sede ubicada en Rioja 944 de Ciudad de Mendoza, donde los estudiantes acceden a una formación integral basada en el contacto directo con docentes especializados y compañeros de cursado.
La propuesta académica incluye actividades prácticas, talleres específicos, análisis de casos reales y espacios de aprendizaje orientados a la aplicación profesional de los conocimientos adquiridos.
El Plan de Estudios completo de la Tecnicatura en Investigación Criminalística
Primer Año
Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad
Fotografía Pericial
Introducción a la Criminalística
Matemática
Psicología Jurídica y Forense
Aspectos Procesales y Administrativos del Peritaje
Física I
Técnicas de Investigación Documentológica
Sistemas de Identificación Humana
Práctica Profesionalizante I
Segundo Año
Dibujo Pericial I
Dibujo Pericial II
Física II
Aspectos Legales del Peritaje
Inglés Técnico I
Inglés Técnico II
Informática Aplicada I
Informática Aplicada II
Técnicas de Investigación Balística
Técnicas de Investigación Accidentológica
Química Aplicada I
Química Aplicada II
Práctica Profesionalizante II
Tercer Año
Investigación Criminal con Perspectiva de Género
Ética Profesional
Metodología de la Investigación
Gestión de Calidad
Medicina Legal I
Medicina Legal II
Criminología
Estadística
Práctica Profesionalizante III
Una carrera para quienes buscan marcar la diferencia
La criminalística combina ciencia, tecnología, investigación y compromiso social. Se trata de una profesión que permite colaborar activamente con la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento del sistema judicial.
Para quienes sienten interés por la investigación, el análisis de evidencias y el trabajo pericial, la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística del Instituto Superior Juan Vucetich representa una excelente oportunidad de formación profesional con amplias perspectivas laborales y reconocimiento en todo el país.