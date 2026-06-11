Investigación Criminalística en Mendoza: dónde estudiar una carrera con amplia salida laboral

Cuando ocurre un hecho delictivo, cada detalle puede ser importante para descubrir la verdad . En ese proceso, los investigadores criminalísticos cumplen un rol fundamental. Son los profesionales encargados de analizar la escena , recolectar evidencias, preservar pruebas y aportar información científica que permita esclarecer los hechos y colaborar con la Justicia de la provincia de Mendoza .

Con el objetivo de formar especialistas altamente capacitados en esta área, el Instituto Superior Juan Vucetich ofrece la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística , una carrera de tres años de duración con título oficial de validez nacional y una amplia salida laboral.

La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias para identificar, recolectar, analizar e interpretar evidencias vinculadas a hechos delictivos . Su objetivo es transformar esos indicios en pruebas periciales que contribuyan al esclarecimiento de causas judiciales.

La Investigación Criminalística es una disciplina científica que aplica métodos y técnicas interdisciplinarias.

Los profesionales de esta área intervienen en escenarios complejos donde resulta indispensable reconstruir los hechos a través de procedimientos técnicos y científicos. "Los egresados contribuyen al esclarecimiento de situaciones que requieren intervención pericial y apoyo a la administración de Justicia", explicó Luis Canziani, representante legal del Instituto Superior Juan Vucetich.

Una carrera abierta a toda la comunidad

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta académica es que no es necesario pertenecer a fuerzas policiales o de seguridad para cursarla. La formación está destinada a cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la investigación criminal, la pericia y el análisis forense.

Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos que fortalecen sus capacidades de observación, análisis e investigación. "Los estudiantes adquieren competencias que les permiten interpretar evidencias y actuar con responsabilidad ética y profesional en distintos ámbitos relacionados con la Justicia y la seguridad", destacó Canziani.

Dónde puede trabajar un técnico en Investigación Criminalística

La salida laboral es uno de los principales atractivos de la carrera. Una vez recibidos, los profesionales pueden desempeñarse como: técnico de apoyo de la Suprema Corte de Justicia o cómo auxiliar de fiscales. Además, trabajarán como peritos en organismos públicos y privados.

Día de la Criminalística (2).jpg Durante los tres años de estudio, los alumnos incorporan conocimientos científicos, técnicos y humanos.

También podrán integrar dependencias de tránsito, colaboradores en agencias de seguros, se desempeñarán en el Poder Judicial o la Policía de Mendoza.

Además, al finalizar sus estudios, los egresados pueden gestionar su matrícula profesional ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ampliando sus oportunidades laborales y su desarrollo profesional.

Formación presencial y aprendizaje práctico

Las clases se desarrollan de manera presencial en la sede ubicada en Rioja 944 de Ciudad de Mendoza, donde los estudiantes acceden a una formación integral basada en el contacto directo con docentes especializados y compañeros de cursado.

La propuesta académica incluye actividades prácticas, talleres específicos, análisis de casos reales y espacios de aprendizaje orientados a la aplicación profesional de los conocimientos adquiridos.

El Plan de Estudios completo de la Tecnicatura en Investigación Criminalística

Primer Año

Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad

Fotografía Pericial

Introducción a la Criminalística

Matemática

Psicología Jurídica y Forense

Aspectos Procesales y Administrativos del Peritaje

Física I

Técnicas de Investigación Documentológica

Sistemas de Identificación Humana

Práctica Profesionalizante I

Segundo Año

Dibujo Pericial I

Dibujo Pericial II

Física II

Aspectos Legales del Peritaje

Inglés Técnico I

Inglés Técnico II

Informática Aplicada I

Informática Aplicada II

Técnicas de Investigación Balística

Técnicas de Investigación Accidentológica

Química Aplicada I

Química Aplicada II

Práctica Profesionalizante II

Tercer Año

Investigación Criminal con Perspectiva de Género

Ética Profesional

Metodología de la Investigación

Gestión de Calidad

Medicina Legal I

Medicina Legal II

Criminología

Estadística

Práctica Profesionalizante III

Una carrera para quienes buscan marcar la diferencia

La criminalística combina ciencia, tecnología, investigación y compromiso social. Se trata de una profesión que permite colaborar activamente con la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento del sistema judicial.

Para quienes sienten interés por la investigación, el análisis de evidencias y el trabajo pericial, la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística del Instituto Superior Juan Vucetich representa una excelente oportunidad de formación profesional con amplias perspectivas laborales y reconocimiento en todo el país.