Fuerte avance de la Influenza A en Mendoza: ya son más de 800 los contagios registrados. magen creada con IA

La circulación de virus respiratorios en la provincia de Mendoza muestra un aumento en sus registros acumulados. De acuerdo con los datos del último Boletín Epidemiológico de Mendoza, el total de contagios de Influenza A ascendió a 874 casos confirmados por laboratorio, reflejando una escalada respecto del informe anterior , en el cual se contabilizaban aproximadamente 650 diagnósticos positivos.

El balance epidemiológico oficial señala que en el territorio provincial se han procesado 3.392 muestras de pacientes con síntomas respiratorios , de las cuales 1.802 resultaron positivas para algún virus.

Esto ubica la tasa general de positividad en un 53%. En este contexto, la Influenza A se posiciona como el germen ampliamente predominante , representando el 49% de todas las determinaciones virales analizadas en la red de laboratorios provinciales.

El monitoreo epidemiológico determinó que la transmisión de Influenza A experimentó un fuerte pico durante las semanas 20 y 21 (segunda quincena de mayo). A partir de allí, los nuevos contagios iniciaron una curva descendente paulatina, abriendo paso al incremento de otros virus invernales de temporada, como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Influenza A se consolidó como el virus predominante en Mendoza.

Un rasgo destacado del actual panorama de salud pública es el marcado contraste entre el virus de la gripe y el coronavirus. Mientras la Influenza A encabeza holgadamente los diagnósticos, el COVID-19 registra una presencia muy baja y residual en Mendoza, con apenas 42 casos confirmados, lo que equivale a solo el 2% del total de positivos acumulados.

La Influenza A se ubbicó por encima del Covid-19, con apenas 42 casos confirmados.

Distribución del impacto viral por laboratorio

Para analizar la prevalencia de las distintas patologías respiratorias, el informe del Boletín Epidemiológico categoriza los hallazgos en función de los datos obtenidos en laboratorio:

Influenza A (FLU A): se consolida como el virus hegemónico en la provincia con un acumulado de 874 casos confirmados , representando el 49% del total de muestras positivas . Su curva de transmisión registró un pico máximo durante el mes de mayo para luego iniciar un paulatino descenso.

Influenza B (FLU B): ocupa el segundo lugar con 250 casos confirmados , lo que equivale al 14% de las determinaciones positivas , manteniendo una circulación secundaria constante en el territorio provincial.

Virus Sincitial Respiratorio (VSR): contabiliza 210 casos confirmados , alcanzando el 11,7% del total positivo . Muestra un aumento paulatino en su ritmo de contagio, tomando mayor protagonismo tras la baja de la Influenza A.

COVID-19 (SARS-CoV-2): se ubica en el escalón más bajo con apenas 42 casos confirmados, representando un marginal 2% del total de positivos y confirmando una circulación mínima y residual en Mendoza.

Imagen creada con IA

Fuerte incidencia en la población infantil

El desglose por franjas etarias revela que los más jóvenes sufren el mayor impacto del cuadro epidémico:

El 71,4% de las determinaciones positivas (1.286 casos) se registraron en la población pediátrica menor de 15 años.

Dentro de este grupo, los niños en edad escolar de entre 5 y 9 años concentraron la mayor cantidad de contagios por Influenza A, influyendo de manera directa en el ausentismo de las aulas.

A nivel hospitalario, entre los pacientes internados por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), la Influenza A constituyó el 45,4% de los diagnósticos aislados (469 casos), seguida por el Rinovirus con un 14% y la Influenza B con un 12,5%. En las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA), en tanto, el subtipo A alcanzó un pico del 67,2% de las muestras positivas.

Se registraron cerca de 470 internaciones en hospitales de Mendoza por Influenza A. Foto: Cristian Lozano

Registros clínicos y medidas preventivas

En el marco de las enfermedades de notificación obligatoria, las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) acumulan 17.845 atenciones en Mendoza. A pesar de este elevado flujo de pacientes, las complicaciones graves ligadas a bronquiolitis en niños menores de 2 años (1.629 casos) permanecen encuadradas en la zona de éxito del canal endémico.

Frente al avance de los contagios y el mantenimiento de las bajas temperaturas, las autoridades del Ministerio de Salud reiteran las pautas fundamentales de cuidado:

Vacunación antigripal: aplicación de la dosis anual en grupos de riesgo, niños de 6 a 24 meses, embarazadas y mayores de 65 años