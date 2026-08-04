4 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Donación de órganos

Donación de órganos: el protocolo que permitirá multiplicar los trasplantes en Argentina

Con aval de especialistas de todo el país, el Ministerio de Salud de Argentina incorporó una técnica para maximizar la efectividad en cada donación de órganos.

Donación de órganos: el protocolo que permitirá multiplicar los trasplantes en Argentina.

Donación de órganos: el protocolo que permitirá multiplicar los trasplantes en Argentina.

Por Sitio Andino Salud

En un avance clave para la medicina de alta complejidad en Argentina, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un nuevo protocolo nacional destinado a optimizar los procesos de donación de órganos en todo el territorio nacional.

Se trata de la incorporación formal de la Perfusión Regional Normotérmica (PRN), una tecnología de vanguardia que establece criterios técnicos comunes para ser aplicados en los procesos de donación en asistolia controlada.

Donación de órganos: el INCUCAI aprobó un protocolo para sumar donantes de órganos.

Donación de órganos: el INCUCAI aprobó un protocolo para sumar donantes de órganos.

Donación de órganos: una tecnología que preserva la vida de los órganos

La Perfusión Regional Normotérmica representa una evolución fundamental frente a los métodos tradicionales de conservación en frío. Esta práctica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal (37°) inmediatamente después de determinado el fallecimiento del donante, reactivando el flujo sanguíneo de manera controlada.

Al restablecer la circulación y la aportación de oxígeno dentro del propio cuerpo antes de la extracción, la técnica evita el deterioro celular causado por la falta de riego sanguíneo (isquemia).

Además, permite a los profesionales evaluar la funcionalidad metabólica de las estructuras de forma previa al procedimiento quirúrgico. Esto se traduce en un incremento sustancial en el número de órganos considerados aptos para ablación y en un pronóstico considerablemente más favorable para los receptores.

Esta práctica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal (37 °).

Esta práctica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal (37 °).

Construcción federal y científica

La elaboración de esta norma técnica fue el resultado de un trabajo articulado entre el INCUCAI, equipos médicos especializados y representantes de las áreas de salud de las 24 jurisdicciones del país. La iniciativa integra evidencia científica actualizada, capacidad técnica instalada y coordinación federal para transformar la innovación médica en oportunidades reales para la población.

Desde el organismo nacional destacaron que la medida fortalece el sistema de donación a nivel federal, garantizando que los profesionales de la salud cuenten con herramientas homologadas para actuar con rapidez y precisión en cada proceso.

Impacto en la salud pública

La donación en asistolia -aquella que se realiza tras una parada cardiorrespiratoria irreversible- se ha consolidado a nivel internacional como una de las principales vías para incrementar la disponibilidad de órganos. Con la aprobación de este protocolo, Argentina se pone al día con los estándares científicos más avanzados de la región.

El nuevo marco operativo promete dinamizar las listas de espera del sistema de salud pública, ofreciendo una nueva oportunidad de vida y un mejor pronóstico a miles de pacientes en todo el país.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza presiona por la aprobación de la eutanasia en Argentina

El impacto de la actividad física en la inmunidad de los mayores

Ser padre después de los 40: el reloj biológico del varón

Nuevo Centro de Diálisis en Mendoza: cuándo abre sus puertas

Especialistas alertan por el crecimiento del cáncer de cabeza y cuello relacionado con el VPH

Hepatitis C: tiene cura, está cubierta por el sistema de salud y, aun así, millones no acceden al tratamiento

Lee además
Los especialistas coinciden en que el principal riesgo no es la lactancia, sino atribuir cualquier cambio mamario a una afección video

La advertencia médica que todas las mujeres deberían conocer durante la lactancia
Aumentaron un 67% los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza.

Aumentaron un 67% los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza

Las Más Leídas

Quién se va de Gran Hermano este lunes 3 de agosto, según las últimas encuestas en redes

Las encuestas anticipan quién abandona la casa de Gran Hermano

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas quedó bajo la lupa. video

Video: el sueño de la casa propia terminó en una pesadilla para decenas de familias

Paso a Chile desde Argentina: cuáles so las opciones disponibles.

Mientras Los Libertadores y Pehuenche siguen cerrados, dos pasos a Chile habilitan el cruce

El Corsa de la polémica. La justicia investiga cómo retiraron ilegalmente el coche de la playa de secuestros.

Grave denuncia de la escribana por el Corsa que retiraron de la playa de secuestros

Supermercados, combustible y farmacias: los descuentos bancarios para ahorrar en agosto de 2026 en Mendoza

Hasta $25.000 de reintegro: las promociones bancarias que conviene aprovechar este mes en Mendoza