Donación de órganos: el protocolo que permitirá multiplicar los trasplantes en Argentina.

En un avance clave para la medicina de alta complejidad en Argentina, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un nuevo protocolo nacional destinado a optimizar los procesos de donación de órganos en todo el territorio nacional.

Se trata de la incorporación formal de la Perfusión Regional Normotérmica (PRN) , una tecnología de vanguardia que establece criterios técnicos comunes para ser aplicados en los procesos de donación en asistolia controlada.

Con esta regulación, los equipos de procuración y trasplante de todas las provincias podrán operar bajo un mismo estándar, asegurando un uso más eficiente de cada oportunidad de donación.

La Perfusión Regional Normotérmica representa una evolución fundamental frente a los métodos tradicionales de conservación en frío. Esta práctica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal (37°) inmediatamente después de determinado el fallecimiento del donante, reactivando el flujo sanguíneo de manera controlada.

Al restablecer la circulación y la aportación de oxígeno dentro del propio cuerpo antes de la extracción, la técnica evita el deterioro celular causado por la falta de riego sanguíneo (isquemia).

Además, permite a los profesionales evaluar la funcionalidad metabólica de las estructuras de forma previa al procedimiento quirúrgico. Esto se traduce en un incremento sustancial en el número de órganos considerados aptos para ablación y en un pronóstico considerablemente más favorable para los receptores.

Esta práctica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal (37 °). Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Construcción federal y científica

La elaboración de esta norma técnica fue el resultado de un trabajo articulado entre el INCUCAI, equipos médicos especializados y representantes de las áreas de salud de las 24 jurisdicciones del país. La iniciativa integra evidencia científica actualizada, capacidad técnica instalada y coordinación federal para transformar la innovación médica en oportunidades reales para la población.

Desde el organismo nacional destacaron que la medida fortalece el sistema de donación a nivel federal, garantizando que los profesionales de la salud cuenten con herramientas homologadas para actuar con rapidez y precisión en cada proceso.

Impacto en la salud pública

La donación en asistolia -aquella que se realiza tras una parada cardiorrespiratoria irreversible- se ha consolidado a nivel internacional como una de las principales vías para incrementar la disponibilidad de órganos. Con la aprobación de este protocolo, Argentina se pone al día con los estándares científicos más avanzados de la región.

El nuevo marco operativo promete dinamizar las listas de espera del sistema de salud pública, ofreciendo una nueva oportunidad de vida y un mejor pronóstico a miles de pacientes en todo el país.