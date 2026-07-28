El nuevo Centro de Diálisis de Fuesmen está en su etapa final: ¿a partir de cuándo funcionará?. Imagen creada con IA

En las últimas horas, el ministro de Salud de la provincia de Mendoza , Rodolfo Montero , junto al gerente general de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) , Nicolás Parisi , recorrieron la etapa final de las obras del nuevo Centro de Diálisis , una obra estratégica para la infraestructura sanitaria de los mendocinos.

Según la información a la que accedió Sitio Andino, el servicio comenzará a operar de manera gradual a partir de septiembre , en una sede ubicada en el departamento de Godoy Cruz .

"El ideal es que en septiembre el Centro ya esté operativo para funcionar, dependemos de que los equipos de agua funcionen correctamente, esa sería una de las grandes limitaciones", indicaron a este medio desde el organismo y agregaron que "la atención será paulatina y, el objetivo, es que a fin de año la atención sea al 100%".

Actualmente, el principal centro de referencia público en el Gran Mendoza para estos tratamientos opera en el Hospital Central , un espacio que se encuentra al límite de su capacidad operativa con entre 10 y 15 sillones disponibles.

Fuesmen: el nuevo Centro de Diálisis comenzará a funcionar en septiembre. Imagen creada con IA

La puesta en marcha del nuevo edificio de Fuesmen marcará un antes y un después en la reducción de tiempos de espera y en la calidad de atención para personas con patologías renales crónicas.

"Seguimos invirtiendo e innovando para que Mendoza tenga la infraestructura de alta complejidad que los mendocinos merecen", destacó el ministro Montero tras recorrer la obra.

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Inversión millonaria y tecnología de vanguardia

El proyecto representa una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, entre la obra civil y el equipamiento médico de última generación.

Infraestructura ampliada: el nuevo predio cuenta con 800 m² cubiertos diseñados para asegurar el mayor confort y bioseguridad.

32 sillones de hemodiálisis: duplica y triplica la oferta de puestos de atención del sector público en el Gran Mendoza.

Tres turnos diarios: operará bajo una dinámica de al menos 12 horas diarias con tres turnos rotativos. Como los tratamientos de hemodiálisis se realizan día por medio (con sesiones de 3 a 4 horas), el centro tendrá potencial para dar cobertura a unos 200 pacientes en total .

Planta de tratamiento de agua de última generación: garantizará los máximos estándares de calidad y seguridad, un elemento crítico para las sesiones de hemodiálisis.

El espacio contará con 32 sillones de hemodiálisis.

Salud pública con sello de excelencia y acceso equitativo

Más allá de la incorporación tecnológica, la estrategia conjunta entre la cartera de Salud y Fuesmen apunta al impacto social y la contención de pacientes sin cobertura médica.

Bajo un concepto de equidad absoluta, cualquier ciudadano mendocino —independientemente de su condición socioeconómica o de si cuenta o no con obra social— recibirá la misma atención médica de excelencia, con el sello distintivo y la calidad humana que caracteriza a Fuesmen.