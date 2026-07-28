28 de julio de 2026
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Fuesmen

El nuevo Centro de Diálisis de Fuesmen está en su etapa final: ¿a partir de cuándo funcionará?

Con una inversión cercana de 1.000 millones de pesos, la apertura del Centro de Diálisis de Fuesmen garantizará el acceso equitativo a unos 200 pacientes.

El nuevo Centro de Diálisis de Fuesmen está en su etapa final: ¿a partir de cuándo funcionará?. Imagen creada con IA

El nuevo Centro de Diálisis de Fuesmen está en su etapa final: ¿a partir de cuándo funcionará?. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

En las últimas horas, el ministro de Salud de la provincia de Mendoza, Rodolfo Montero, junto al gerente general de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen), Nicolás Parisi, recorrieron la etapa final de las obras del nuevo Centro de Diálisis, una obra estratégica para la infraestructura sanitaria de los mendocinos.

Según la información a la que accedió Sitio Andino, el servicio comenzará a operar de manera gradual a partir de septiembre, en una sede ubicada en el departamento de Godoy Cruz.

"El ideal es que en septiembre el Centro ya esté operativo para funcionar, dependemos de que los equipos de agua funcionen correctamente, esa sería una de las grandes limitaciones", indicaron a este medio desde el organismo y agregaron que "la atención será paulatina y, el objetivo, es que a fin de año la atención sea al 100%".

Fuesmen: el nuevo Centro de Diálisis comenzará a funcionar en septiembre. Imagen creada con IA

Fuesmen: el nuevo Centro de Diálisis comenzará a funcionar en septiembre. Imagen creada con IA

Fuesmen y una obra que descomprimirá al Hospital Central

Actualmente, el principal centro de referencia público en el Gran Mendoza para estos tratamientos opera en el Hospital Central, un espacio que se encuentra al límite de su capacidad operativa con entre 10 y 15 sillones disponibles.

La puesta en marcha del nuevo edificio de Fuesmen marcará un antes y un después en la reducción de tiempos de espera y en la calidad de atención para personas con patologías renales crónicas.

"Seguimos invirtiendo e innovando para que Mendoza tenga la infraestructura de alta complejidad que los mendocinos merecen", destacó el ministro Montero tras recorrer la obra.

Inversión millonaria y tecnología de vanguardia

El proyecto representa una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, entre la obra civil y el equipamiento médico de última generación.

  • Infraestructura ampliada: el nuevo predio cuenta con 800 m² cubiertos diseñados para asegurar el mayor confort y bioseguridad.

  • 32 sillones de hemodiálisis: duplica y triplica la oferta de puestos de atención del sector público en el Gran Mendoza.

  • Tres turnos diarios: operará bajo una dinámica de al menos 12 horas diarias con tres turnos rotativos. Como los tratamientos de hemodiálisis se realizan día por medio (con sesiones de 3 a 4 horas), el centro tendrá potencial para dar cobertura a unos 200 pacientes en total.

  • Planta de tratamiento de agua de última generación: garantizará los máximos estándares de calidad y seguridad, un elemento crítico para las sesiones de hemodiálisis.

El espacio contará con 32 sillones de hemodiálisis.

El espacio contará con 32 sillones de hemodiálisis.

Salud pública con sello de excelencia y acceso equitativo

Más allá de la incorporación tecnológica, la estrategia conjunta entre la cartera de Salud y Fuesmen apunta al impacto social y la contención de pacientes sin cobertura médica.

Bajo un concepto de equidad absoluta, cualquier ciudadano mendocino —independientemente de su condición socioeconómica o de si cuenta o no con obra social— recibirá la misma atención médica de excelencia, con el sello distintivo y la calidad humana que caracteriza a Fuesmen.

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