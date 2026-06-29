Fuesmen: cómo será el nuevo centro de diálisis de última generación que abrirá en Mendoza. Imagen creada con IA

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) y el Ministerio de Salud de Mendoza avanzan en la etapa final de una obra clave para el sistema sanitario público. Con una inversión millonaria, el nuevo centro de diálisis busca descomprimir la alta demanda del Hospital Central y garantizar un acceso equitativo a pacientes crónicos.

El proyecto, que coincide con el 35° aniversario de la Fuesmen , representa una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos entre infraestructura y equipamiento de vanguardia. Sin embargo, más allá de la tecnología, el verdadero diferencial estará en la accesibilidad y el factor humano.

En diálogo con Sitio Andino, Sebastián Parisi , gerente general de la Fuesmen, brindó todos los detalles finos de cómo funcionará el espacio, dónde estará ubicado y cuál es el impacto real que tendrá en la vida de cientos de mendocinos. Su apertura está prevista para dentro de tres meses, aproximadamente.

"Actualmente, el Gran Mendoza cuenta con un centro de referencia que está ubicado en el Hospital Central, el cual opera al límite de su capacidad con entre 10 y 15 sillones disponibles", contó Parisi. Claramente, la incorporación de este nuevo efector marcará un antes y un después en los tiempos de espera y la calidad de atención.

Fuesmen: se estima que en tres meses, Mendoza abrirá su imponente centro de diálisis.

Capacidad ampliada: el nuevo centro contará con 32 puestos (sillones) de hemodiálisis .

Tres turnos diarios: al funcionar en tres turnos rotativos, el espacio tendrá el potencial de brindar cobertura y tratamiento a unos 200 pacientes en total.

Dinámica de atención: los tratamientos de hemodiálisis se realizan de forma alterna (día por medio), y cada sesión demanda entre tres y cuatro horas de permanencia. El centro operará bajo una dinámica de al menos 12 horas diarias para cubrir de manera eficiente los tres turnos.

"El equipamiento que estamos adquiriendo es lo mejor que hoy hay en plaza, pero creo que lo que va a distinguir al centro es la calidad de servicio. Hemos apuntado desde las instalaciones a formar equipos humanos y profesionales muy calificados", destacó Parisi.

Centro hemodiálisis obra c El centro contará con 32 sillones de hemodiálisis que funcionarán en tres turnos rotativos diarios. Fotos: Gentileza Fuesmen

Dónde funcionará y por qué se eligió esa ubicación

A diferencia de los servicios tradicionales de la Fuesmen, este centro de diálisis no estará en la sede central de Ciudad (calle Garibaldi), sino que el nuevo edificio está siendo acondicionado en el departamento de Godoy Cruz. Se trata de una infraestructura exclusiva y específicamente dedicada a la hemodiálisis.

"La elección de la zona responde a una decisión estratégica: sacar el servicio del radio del microcentro mendocino para evitar la congestión vehicular, facilitar el acceso rápido de las ambulancias y ofrecer mayor comodidad, estacionamiento y tranquilidad a los pacientes que deben asistir de manera frecuente", indicó el gerente de la Fuesmen.

Por una cuestión de logística y practicidad funcional para el traslado diario de los pacientes,"el centro atenderá principalmente a personas que residan en el Gran Mendoza y zonas de influencia cercana, aunque no se descarta la contención de casos de otras regiones si el sistema de salud provincial así lo requiere".

Centro hemodiálisis obra g El espacio atenderá principalmente a pacientes que residan en el Gran Mendoza. Foto: Gentileza Fuesmen

Quiénes podrán acceder al tratamiento

El foco principal de este nuevo efector sanitario es resolver un problema crítico del Gran Mendoza: la saturación del sistema público para quienes no cuentan con obra social.

Según datos recientes del INCUCAI, en Mendoza hay más de 1.600 personas en tratamiento de diálisis, una cifra que lamentablemente crece año a año. De ese total de pacientes, 201 ya lograron ingresar a la lista de espera activa para recibir un riñón. Por eso el área renal es, por lejos, la más demandada en el sistema de trasplantes mendocino.

Centro hemodiálisis obra e Así son los sillones que funcionarán en el nuevo centro de diálisis de Mendoza. Foto: Gentileza Fuesmen

La estrategia conjunta con el Ministerio de Salud apunta a:

Pacientes sin cobertura médica: el centro ampliará la capacidad del Estado para contener a los pacientes del sector público que hoy el Hospital Central no llega a absorber.

Acceso equitativo: el servicio estará pensado bajo un concepto de equidad absoluta. Cualquier mendocino, independientemente de su condición socioeconómica o de si posee o no cobertura social, recibirá exactamente el mismo trato, confort y tecnología de punta.

diálisis, riñon.jpg Cualquier paciente, con o sin obra social, podrá atenderse en este centro de última generación.

Un cambio de eje estratégico para la Fuesmen

A sus 35 años de vida, la institución continúa expandiendo sus fronteras. "Estamos corriendo un poquito el eje de los servicios tradicionales, pero con una mirada muy estratégica de complementar al sistema de salud público y privado", explicó Parisi a este medio.

Además del centro de diálisis, la Fuesmen ya proyecta la construcción de un Centro de Anatomía Patológica y Biología Molecular, junto con una fuerte integración con el COIR (Centro Oncológico de Integración Regional) para consolidar un sistema oncológico integrado.

Aun así, desde la institución recuerdan que la apertura de centros de alta complejidad debe acompañarse con políticas de base. "El desafío a mediano y largo plazo sigue siendo reforzar la prevención temprana de las enfermedades renales y continuar concientizando a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos y el trasplante", cerró Parisi.