10 de junio de 2026
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Donación de órganos

Récord nacional de donación de órganos: el Hospital Central lidera los trasplantes en Mendoza

El Hospital Central de Mendoza lidera el número de trasplantes en la provincia, contribuyendo significativamente al récord nacional de donación de órganos.

Récord nacional de donación de órganos: el Hospital Central lidera los trasplantes en Mendoza.

Récord nacional de donación de órganos: el Hospital Central lidera los trasplantes en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

Durante mayo, Argentina alcanzó un récord histórico de 109 procesos de donación de órganos, beneficiando a 228 pacientes a nivel nacional. En este marco de crecimiento federal, la provincia de Mendoza formó parte activa de los operativos. A nivel local, el Hospital Central se consolidó como el motor de la procuración provincial al aportar tres donantes a la estadística nacional.

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Donación de órganos histórica en Argentina.

Donación de órganos histórica en Argentina.

Donación de órganos: el Hospital Central como motor del sistema mendocino

Según los datos oficiales del Instituto Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y del ente provincial INCAIMEN, Mendoza registra un acumulado de 17 donantes reales en lo que va de 2026, lo que representa una tasa de 8,28 donantes por millón de habitantes (PMH).

El resto de la procuración provincial se distribuyó de manera atomizada, con un solo proceso registrado en efectores como el Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael, el Hospital El Carmen, el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, el Hospital Luis C. Lagomaggiore, la Clínica Santa Clara y el Hospital Italiano de Mendoza, mientras que el Hospital Santa Isabel de Hungría sumó un operativo exclusivo de tejidos.

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Datos oficiales proporcionados por el INCAIMEN. Imagen creada con IA

Datos oficiales proporcionados por el INCAIMEN. Imagen creada con IA

Balance de trasplantes en Mendoza y la red federal

Gracias al funcionamiento de la red federal, que permite recibir órganos de otras jurisdicciones, los residentes mendocinos accedieron a un total de 78 trasplantes en lo que va del año. De esa cifra:

  • 38 correspondieron a órganos sólidos de donantes fallecidos (desglosados en 27 renales, 7 cardíacos y 7 hepáticos).
  • 3 trasplantes renales con donante vivo relacionado.
  • 37 intervenciones de córneas.

En paralelo, el sistema público garantiza actualmente el seguimiento y la cobertura de 291 pacientes bajo el programa de medicación inmunosupresora.

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Los residentes mendocinos accedieron a un total de 78 trasplantes en lo que va del año.

Los residentes mendocinos accedieron a un total de 78 trasplantes en lo que va del año.

Las listas de espera y el desafío de inscripción

No obstante el avance en los operativos, la presión sobre el sistema de salud mendocino se mantiene en niveles críticos. Con una población cercana a los dos millones de habitantes, la provincia cuenta con 304 residentes en lista de espera activa de órganos (335 si se incluyen tejidos), siendo el sector nefrológico el más demandado con 201 personas que esperan por un riñón.

Esta necesidad se vincula de forma directa con los 1.670 pacientes que hoy reciben tratamiento de diálisis en la provincia. El principal desafío radica en agilizar los tiempos de diagnóstico e inclusión, ya que actualmente existen 609 pacientes en proceso de inscripción médica, el doble de los que ya se encuentran formalmente activos en las listas de espera.4

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