Influenza A en Mendoza: más de 650 casos confirmados y fuerte impacto en niños en edad escolar. Imagen creada con IA

La provincia de Mendoza registra un fuerte avance de Influenza A , con más de 650 casos confirmados por laboratorio en lo que va del año. Según el último reporte Epidemiológico, el brote provincial alcanzó su pico de contagios durante mayo y muestra un impacto directo en la población pediátrica, afectando principalmente a niños y adolescentes en edad escolar.

Desde el inicio del período epidemiológico hasta los primeros días de junio se procesaron un total de 2.338 muestras respiratorias en la provincia . Los análisis de laboratorio revelaron que 1.038 de estas muestras resultaron positivas , lo que representa una tasa de positividad general del 44,4% para algún tipo de agente viral.

Al discriminar los resultados, la Influenza A se consolidó como el virus hegemónico, acaparando el 62,75% de los casos detectados (el equivalente a 651 pacientes confirmados por laboratorio ). Este porcentaje sitúa a la gripe estacional muy por encima de otras amenazas concurrentes como el SARS-CoV-2 y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Influenza en Mendoza: mayo, el mes del pico epidemiológico

La evolución temporal del virus muestra que la curva de contagios comenzó un ascenso sostenido e inequívoco entre las semanas epidemiológicas 14 y 15 (abril). Sin embargo, el momento de mayor tensión en los efectores sanitarios y guardias médicas se localizó en la Semana Epidemiológica 20 (SE 20), correspondiente a mediados del mes de mayo.

Durante ese tramo de mayo, Mendoza experimentó el pico máximo de la curva estacional de Influenza A. Tras alcanzar esa meseta, los datos del último boletín indican que la provincia se encuentra actualmente en una fase de descenso lento en el volumen de nuevos diagnósticos.

No obstante, las autoridades sanitarias aclaran que esta tendencia a la baja debe ser evaluada con cautela debido a los tiempos lógicos de carga de datos en el sistema por parte de los diferentes centros de atención periféricos.

tos conovulsa 3 La provincia se encuentra actualmente en una fase de descenso lento en el volumen de nuevos diagnósticos.

Niños y escolares: el rango etario más afectado

A diferencia de otros períodos donde los extremos de la vida (lactantes y adultos mayores) concentran la mayor cantidad de diagnósticos, el actual brote en Mendoza se ha focalizado con fuerza en la población pediátrica y juvenil en etapa escolar.

El reporte detalla que, en estricto orden de frecuencia, los rangos etarios con más detecciones confirmadas en laboratorios mendocinos son:

Primer lugar: niños de 5 a 9 años.

Segundo lugar: adolescentes de 10 a 14 años.

Tercer lugar: niños de 2 a 4 años.

Este marcado impacto en el segmento de 5 a 14 años explica la alta demanda y saturación temporal que sufrieron las consultas en las guardias pediátricas de la provincia durante los meses de otoño.

Gripe en niños, gripe, niño enfermo, El principal brote de contagio estuvo en niños y adolescentes en edad escolar.

Recomendaciones esenciales para la comunidad

Ante la vigencia de la circulación del virus y la proximidad de los meses más fríos del invierno, la cartera sanitaria de Mendoza insta a sostener las siguientes medidas preventivas:

Vacunación Antigripal: se prioriza la colocación de la dosis anual en los grupos de riesgo , que incluyen a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con comorbilidades crónicas.

Ventilación de ambientes: mantener la ventilación cruzada y constante en aulas, hogares y espacios de trabajo, incluso en días de baja temperatura.

Higiene de manos: lavado frecuente con agua y jabón, o desinfección con alcohol en gel tras estar en espacios públicos o transporte.

Cuidado al toser o estornudar: cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo para evitar la dispersión de gotas respiratorias.

Aislamiento domiciliario: ante la aparición de síntomas compatibles (fiebre alta, dolores musculares, tos, dolor de la garganta), se aconseja no asistir a los lugares de trabajo ni escolares y consultar al médico para cortar las cadenas de transmisión.