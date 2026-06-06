Vacuna antigripal: Nación envió todas las dosis a las provincias y Mendoza aplicó más de 200 mil

Vacuna antigripal: Nación envió todas las dosis y Mendoza ya aplicó más de 200 mil.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó que ya se completó el envío del 100% de las dosis de la vacuna antigripal previstas para este año en todo el territorio nacional. La campaña muestra a la provincia de Mendoza con un altísimo nivel de ejecución y eficacia en la cobertura sanitaria.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados a Sitio Andino por Iris Aguilar , directora del Departamento de Inmunizaciones de la provincia, "hasta el miércoles 3 de junio Mendoza ya aplicó un total de 213.627 dosis en todo el territorio local".

Esta cifra consolida a la provincia como una de las jurisdicciones que mayor cantidad de componentes ha colocado a nivel país , liderando la respuesta inmunológica de la población objetivo.

Vacuna antigripal: Mendoza ha aplicado más de 213.000 dosis en todo el territorio local.

Vacuna antigripal: una estrategia anticipada

El avance en los registros locales no es casualidad. Mendoza fue la primera provincia del país en poner en marcha la campaña de inmunización este año, una decisión que resultó clave para aceitar la logística de distribución interna y garantizar el acceso temprano y gratuito al personal de salud, personas gestantes, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

Desde la cartera sanitaria nacional indicaron que, en lo que va de la estrategia, se distribuyeron más de 8 millones de dosis entre las distintas provincias, el PAMI, obras sociales e instituciones.

Asimismo, informaron que, a partir de los requerimientos específicos de los gobiernos locales, se enviaron más de 550 mil dosis adicionales destinadas a reforzar la inmunización en la población adulta.

Herramienta clave contra las complicaciones

Las autoridades sanitarias insistieron en que la vacunación antigripal es la principal herramienta disponible para prevenir complicaciones graves, internaciones y, en consecuencia, evitar el colapso y la sobrecarga en el sistema de salud pública durante los meses de temperaturas más bajas.

Al igual que el resto de las dosis que integran el Calendario Nacional de Vacunación, se recordó que la vacuna contra la gripe es segura, probada y completamente eficaz.

10 de junio, hospital notti, enfermedades respiratorias, vacunación, vacunas, vacunatorio.jpg A nivel nacional se han distribuido 8 millones de vacunas antigripal. Foto: Yemel Fil

En Mendoza, los centros de salud, hospitales y vacunatorios habilitados continúan operativos para asegurar que quienes forman parte de la población objetivo puedan recibir su dosis a tiempo.