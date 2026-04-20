20 de abril de 2026
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Dalma Maradona

Dalma Maradona llega a Mendoza con la obra "Al final las tragedias no mejoran a nadie"

Se trata de una historia que combina humor y emoción para reflexionar sobre los vínculos, los prejuicios y las segundas oportunidades.

Dalma Maradona llega a Mendoza con la obra Al final las tragedias no mejoran a nadie

Dalma Maradona llega a Mendoza con la obra "Al final las tragedias no mejoran a nadie"

Gentileza
Por Sitio Andino MuchoShow

La actriz Dalma Maradona llegará por primera vez a Mendoza para protagonizar la comedia “Al final las tragedias no mejoran a nadie”, una propuesta que mezcla humor, emoción y una mirada sensible sobre los vínculos y las segundas oportunidades.

En escena, Maradona estará acompañada por Cinthia Guerra y Miriam Odorico, en un trío que promete una dinámica potente y una química que transita con naturalidad entre lo divertido y lo conmovedor. La obra, escrita y dirigida por Julieta Cayetina, propone una reflexión sobre el paso del tiempo, los prejuicios, el deseo y las ganas de vivir intensamente, todo atravesado por el humor y la ternura.

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Una noche de teatro con una historia sobre segundas oportunidades

La historia sigue a Berta y Luisa, dos viudas que atraviesan el duelo entre rutinas marcadas por chismes y partidas de canasta. Sus vidas cambian cuando heredan un hotel rutero en decadencia y aparece Cecilia, una joven embarazada dispuesta a todo para dar a luz.

Este encuentro inesperado las empuja a tomar decisiones que desafían sus propias creencias y las ajenas, abriendo paso a un redescubrimiento personal atravesado por la sexualidad, los deseos postergados y la posibilidad de empezar de nuevo.

Con una duración de 80 minutos y recomendada para mayores de 16 años, la obra llega a Mendoza tras agotar funciones en la reconocida sala porteña Timbre 4, posicionándose como una de las propuestas teatrales destacadas de la temporada.

AL FINAL LAS TRAGEDIAS NO MEJORAN A NADIE dalma maradona
La obra teatral tendrá una única función en Mendoza.

La obra teatral tendrá una única función en Mendoza.

“Al final las tragedias no mejoran a nadie” en Mendoza

La obra teatral que tiene a Dalma Maradona como protagonista solo se podrá disfrutar por única vez en la provincia.

  • Día y hora: sábado 23 de mayo a las 21
  • Lugar: Cine Teatro Plaza
  • Entradas: venta a través de Entradaweb y en la boletería del teatro, con una preventa limitada que parte desde los $24.000.
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