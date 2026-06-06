Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari s acudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Miles de personas se autoconvocaron para darle el último adiós al icono del rock nacional. El ídolo nacional será despedido este domingo en un velatorio , en el Parque Domínico de Avellaneda.

En plazas, monumentos y calles de todo el país, las "misas ricoteras" se multiplicaron: los fanáticos cantaron sus temas, lloraron y se abrazaron en Plaza de Mayo y distintos pueblos del interior de la Argentina.

El ídolo del rock nacional, l íder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, por un ACV hemorrágico. El Gobierno emitió un escueto mensaje con motivo del fallecimiento del artista y descartó que el velatorio pueda celebrarse en el Congreso.

Mientras tanto, miles de seguidores se autoconvocaron desde temprano en la Plaza de Mayo, a la espera de una palabra oficial o la confirmación de la familia del artista sobre dónde será el lugar para despedirlo.

Confirmaron que el velatorio del Indio Solari será este domingo 7

El legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota,Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció este viernes a sus 77 años y será despedido este domingo en un velatorio, en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda. La convocatoria es a partir de las 11.

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El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.