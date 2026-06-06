6 de junio de 2026
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Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

Las redes sociales del ícono del rock nacional publicaron cuándo se desarrollará la ceremonia para darle el último adiós, luego de su fallecimiento a los 77 años.

Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo

Por Sitio Andino MuchoShow

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Miles de personas se autoconvocaron para darle el último adiós al icono del rock nacional. El ídolo nacional será despedido este domingo en un velatorio, en el Parque Domínico de Avellaneda.

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Mientras tanto, miles de seguidores se autoconvocaron desde temprano en la Plaza de Mayo, a la espera de una palabra oficial o la confirmación de la familia del artista sobre dónde será el lugar para despedirlo.

Confirmaron que el velatorio del Indio Solari será este domingo 7

El legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota,Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció este viernes a sus 77 años y será despedido este domingo en un velatorio, en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda. La convocatoria es a partir de las 11.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

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