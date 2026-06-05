5 de junio de 2026
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Sitio Andino
Indio Solari

La autopsia confirmó que el Indio Solari murió por un ACV no traumático

El cantante murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

Indio Solari en Mendoza
Archivo Sitioandino.com.ar

El examen se realizó en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, quien abrió un expediente a fin de esclarecer cómo y en qué circunstancias falleció el mítico cantante de Los Redonditos de Ricota.

Se conoció además que se cayó a una pileta, aunque el informe descartó que se haya ahogado. Se espera que en los próximos días se realicen análisis complementarios para obtener datos concluyentes sobre su fallecimiento.

Indio Solari en Mendoza
Falleci&oacute; el Indio Solari y miles de fan&aacute;ticos lo despiden en las redes.

Falleció el Indio Solari y miles de fanáticos lo despiden en las redes.

Se conoció cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, durante esta madrugada el músico se metió a la pileta climatizada de su casa. Mientras se encontraba allí, sufrió un “ACV hemorrágico” y murió de forma inmediata.

Poco después, fue encontrado por su cuidadora, quien al llegar y no encontrarlo, lo buscó en el sector de la piscina. “Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica”, indicaron.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación pero, a pesar de los esfuerzos, se confirmó la muerte del Indio. “No hubo ahogamiento”, sostuvieron.

Luego de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones.La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.

Horas más tarde, los seres queridos del Indio compartieron un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram, donde lo despidieron con un sentido mensaje.

Quién era el Indio Solari: la historia de una leyenda del rock argentino

Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, dejó una huella profunda en la música argentina gracias a una trayectoria que trascendió generaciones. Su figura se convirtió en un símbolo del rock nacional por su estilo particular, sus letras y una personalidad única.

Su reconocimiento llegó como cantante y principal autor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que construyó una relación única con su público y se transformó en uno de los fenómenos musicales más importantes del país. Años más tarde continuó su camino artístico como solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, etapa en la que mantuvo una enorme convocatoria y protagonizó algunos de los recitales más multitudinarios de la historia argentina.

Además de su faceta musical, Solari nunca ocultó sus opiniones sobre la realidad social y política del país. A lo largo de los años expresó posiciones cercanas al peronismo, defendió distintas causas sociales y mantuvo una mirada crítica sobre diversos sectores del poder.

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