6 de junio de 2026
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¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado

¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que tres participantes lograran salir de placa el jueves gracias al voto positivo del público, la nómina definitiva de nominados quedó integrada por Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos y Franco Zunino.

Mientras tanto, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a difundir distintas encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Gran Hermano
Franco Zunino, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos lideran el voto negativo en las encuestas

Franco Zunino, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos lideran el voto negativo en las encuestas

De acuerdo con los sondeos que circulan en X e Instagram, Franco Zunino aparece como el participante más comprometido y lidera la mayoría de las encuestas con voto negativo. Detrás de él se ubican Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos, quienes también concentran una importante cantidad de votos para abandonar la casa.

Aunque se trata de encuestas no oficiales y los números pueden modificarse hasta la gala del lunes, todo indica que uno de ellos tiene chances de convertirse en el próximo eliminado.

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